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23 марта • обновлено в 21:14
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Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад: появилась обнадеживающая статистика

9.2т
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За понедельник, 23 марта, в Италии от коронавируса погибло 602 человека. Вместе с тем, в стране второй день подряд наблюдается тенденция к снижению смертности от болезни.

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Об этом заявил глава Агентства гражданской защиты Анджело Борелли, передает Reuters. В целом количество погибших от инфекции в Италии достигло 6 078 человек.

Борелли напомнил, что 22 марта в стране от коронавируса скончался 651 человек, 21 марта – 793, а 20 марта – 627.

Италия

Италия

ВВС

Что касается зараженных, то их количество сейчас составляет 63 927. При этом число выздоровевших выросло до 7 432 пациентов. Днем ранее их было 7024.

Отметим, что наиболее пострадавшим от пандемии регионом до сих поря является Ломбардия. Здесь в общей сложности погибло 3 776 человек, а инфицированы 28 761 человек.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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семенов Александр
семенов Александр
Не успели российские ВКС прислать 14-й самолет, а уже результат .
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