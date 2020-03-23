Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад: появилась обнадеживающая статистика

За понедельник, 23 марта, в Италии от коронавируса погибло 602 человека. Вместе с тем, в стране второй день подряд наблюдается тенденция к снижению смертности от болезни.

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Об этом заявил глава Агентства гражданской защиты Анджело Борелли, передает Reuters. В целом количество погибших от инфекции в Италии достигло 6 078 человек.

Борелли напомнил, что 22 марта в стране от коронавируса скончался 651 человек, 21 марта – 793, а 20 марта – 627.

Италия ВВС

Что касается зараженных, то их количество сейчас составляет 63 927. При этом число выздоровевших выросло до 7 432 пациентов. Днем ранее их было 7024.

Отметим, что наиболее пострадавшим от пандемии регионом до сих поря является Ломбардия. Здесь в общей сложности погибло 3 776 человек, а инфицированы 28 761 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ООН заявили, что в Италии 20% медицинского персонала заболели коронавирусом COVID-19.

Правительство страны ввело жесткие карантинные меры, а мелкие чиновники, видя, что люди их не соблюдают, пошли даже на угрозы. Так, мэры городов стали гневно обращаться к горожанам, пугая огнеметами и гробами.

Причиной высокой смертности из-за коронавируса в Италии, помимо демографических особенностей страны, назвали несовершенную систему тестирования.

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