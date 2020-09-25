Смертность от COVID-19 может увеличиться вдвое до появления вакцины – ВОЗ

Число жертв коронавируса может вырасти вдвое до того, как эффективные вакцины появятся в широком доступе

Об этом сообщило Reuters. Издание сослалось на заявление исполнительного директора программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкла Райана.

Он отметил, что количество смертельных случаев от коронавируса может возрасти до 2 млн, если не предпринимать согласованные действия по сдерживанию пандемии.

"Если мы этого не сделаем (не предпримем согласованных действий), число, о котором вы говорите (2 миллиона смертей), не только можно вообразить, но, к сожалению, оно очень вероятно", – сказал Райан.

Также он добавил, что молодых людей не следует винить в недавнем росте инфекций, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу того, что молодежь способствует распространению вируса после того, как ограничения и запреты были ослаблены по всему миру.

Сейчас мировая смертность от COVID-19 приближается к 1 млн человек.

По состоянию на пятницу, 25 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 32,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 314 855 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 85 тыс., в США – 45 тыс., а также в Бразилии – 32 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 988 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов забил тревогу из-за рекордного показателя смертности от коронавируса в Украине.