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''Смертельное оружие'': в США назвали причину распада СССР

1.7тЧитать материал на украинском

В США заявили, что Советский Союз, который попал в список смертоносных врагов американцев, был разрушен изнутри по причине недостатка продовольствия.

Об этом пишет военный портал We Are The Mighty. Автор статьи назвал нехватку еды "смертельным оружием".

Отмечается, что СССР обладал возможностью "убить миллионы людей во всем мире и привести американскую систему в полное смятение", однако взамен уничтожил собственное население.

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В США назвали также девять смертоносных врагов американцев, с которыми страна сталкивалась за все время существования. На 8 месте "рейтинга" оказался именно Советский Союз.

Кроме того, опасными назвали также террористов, Мексику, Китай, индейцев, Великобританию, Японию, Германию и борьбу граждан США друг с другом. Автор подчеркнул, что американцы "убивают себя лучше, чем кто-либо другой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США раскрыли тактику России в холодной войне с Западом.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
Теги
Новости РоссииСССР
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Коновалець Євген
Коновалець Євген
Це чекає і Кацапщину!
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Куни Чан
Куни Чан
Вообще предатели по указке США взяли и перекрыли поставки еды в Москву, чтоб народ усиленно бунтовал, вот такая вот дерьмократия
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