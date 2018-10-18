В комментариях к моему предыдущему сообщению нашлись те, кто полагает, будто милитаризация и инциденты, подобные крымскому, не связаны, потому что, мол, такое происходит "везде". Друзья мои, внимательно смотрим статистику по странам, а также контекст, который даже важнее статистики. "Везде" — это не значит столь же часто (относительно количества населения), с такой же ожесточенностью и в таких же условиях, как это произошло в Крыму. Все вспоминают норвежского Брейвика. Прекрасно! Кроме Брейвика можете еще кого-нибудь вспомнить в истории Норвегии? То-то же.

США? Да. Как раз потому, что Америка — самая милитаризованная страна мира, там периодически происходят массовые расстрелы (то в школах, то в университетах, то в клубах). Это азы социальной психологии, которые я не вижу смысла расписывать в рамках одной скромной заметки. Просто напомню, что ни о каких школьных стрелках мы не слышим в странах, где нет национальной гордости в виде вооруженных сил, авиации и флота. У Америки они есть в невероятных масштабах — необходимых масштабах, которые позволяют союзникам Вашингтона вообще не иметь никакого вооружения.

Новости Сегодня ад ответил российским властям

Тем самым американцы жертвуют своим внутренним социальным благополучием ради иностранных государств (это, впрочем, совсем другая история). Напомню, однако, что население Штатов — 330 миллионов человек, и в процентном отношении психически неуравновешенных там не больше, а, вероятно, даже меньше, чем в остальных странах. Добавим сюда доступность оружия, продвигаемую тамошним оружейным лобби, которое, в свою очередь, опирается на старую добрую американскую конституционную норму о праве народа вооружаться против неугодных властей. Дальше продолжать?

Европа? Практически все инциденты, связанные с массовым убийством, происходят там в последнее годы по вине исламских экстремистов. Они выходят из культурной среды, которая является полной противоположностью современной европейской и которая еще просто не успела пройти интеграцию: на это уйдут силы не одного поколения.

А теперь про Россию: как я уже сказал, сморим на контекст, а не отдельное событие. Если бы "крымский стрелок" был бы редким и единичным примером насилия — никаких вопросов (вернее, они были бы, но психологического, а не социального плана)! Однако Россия — это страна, наполненная чудовищной агрессией на всех социальных уровнях. В ней не осталось практически ничего вне насилия, и "крымский стрелок" — лишь вершина айсберга. Это страна, в которой оружие достать сложнее, чем в тех же США (соответственно, "планка" для прохождения в "маньяки" значительно выше, и если уж такое происходит, то можно себе представить, что творится в головах у тех, кто пытается, но по ряду технических причин эту планку преодолеть не в состоянии).

Это страна, в которой пропаганда войны превосходит всякие пределы, и не обязательно ее результатом должна стать стрельба в школе (взять хотя бы бесконечные пытки в колониях и следственных органах). Наконец, до того, как эта страна пришла в Крым, там невозможно было представить ничего подобного тому, что произошло в керченском колледже. Почему? Я дал объяснение в предыдущей статье: когда вы превращаете регион в одну огромную военную базу, эта территория перестает быть пригодна для жизни, как перестает быть пригодна для роста цветов заасфальтированная земля. Смерть прорывается из каждого уголка и порождает гнойники, которые однажды лопаются.

В результате оказывается, что Россия находится за пределами 150-й строки в мировом рейтинге стран по уровню безопасности, а, например, та же Норвегия входит в первую двадцатку.