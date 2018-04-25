"Прыгнул на капот!" В России создателя "Новичка" сбила машина

В России, в Анапе, химика Владимира Углева, одного из создателей "Новичка", сбила машина.

Об этом в Facebook сообщает журналистка Наталия Геворкян со ссылкой на жену ученого.

"Я получила письмо от жены химика Владимира Углева, одного из создателей "Новичка", который дал нам со Светой Рейтер первое интервью, а потом еще очень многим. Она пишет, что его сегодня (24 апреля - ред.) сбила машина и он в больнице", — написала она.

Владимир Углев newsweek.com

При этом отмечается, что говорить он может.

Позже Геворкян поговорила с Углевым и рассказала, что чувствует он себя "прилично".

Так, по его словам, инцидент произошел 24 апреля под Анапой в тот момент, когда Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает

Углев говорит, что заметил, что едет машина и не сбавляет ход, он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же "догнал" его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге головой разбил лобовое стекло машины.

Отметим, что Владимир Углев одним из первых подтвердил тот факт, что в России все же разрабатывали "Новичок".

В отличие от эмигрировавшего в США экс-сотрудника ГОСНИИОХТ Вила Мирзаянова, автора книги "Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри", Углев из России не уезжал.

Сразу после отравления Скрипалей он дал развернутое интервью изданию The Bell.

Так, по его словам, яд создавали в рамках программы "Фолиант", заказчиком было Минобороны - в качестве заменителя советского аналога американского нервно-паралитического препарата VХ.

Назвал он и место данных исследований - в Вольском филиале ГОСНИИОХТ (Саратовская область).

Но тайну разработки он все же хранит: "Я никогда не раскрывал и не собираюсь раскрывать химических формул этих веществ, никогда не говорил, к какому типу химических соединений они относятся. Только то, что они относятся к классу отравляющих веществ нервно-паралитического действия нового поколения".

Хотя подобные обвинения в его сторону ранее звучали.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Углев не раз говорил, что у отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей нет шансов на выживание.

Позже он уточнил, что их все же спасли правила гигиены.