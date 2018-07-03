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Следы ведут в Россию: выяснилось, кто отравил Скрипалей

6.8тЧитать новость на украинском

К отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта причастны двое россиян.

Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде, связанные с расследованием.

Полиция уже назвала эти данные "большим прорывом".

Предполагается, что россияне вернулись домой на следующее утро после отравления и якобы находятся под защитой Кремля.

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Сергей Скрипаль с дочерью Юлией (в центре их родственница)

"Конечная цель всегда заключается в том, чтобы привлечь их к ответственности. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной", — говорит источник в Скотленд-Ярде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления Скрипалей.

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Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Великобритания
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Kolesnyk Petro
Kolesnyk Petro
Ждите нових депутатов в госдуму. Когда там в мокшанском мордоре назначение в депутати?
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АСП
АСП
Я спрашиваю прямо, без дипломатии "Наху....я России тот Скрипаль с его дочей?". Его можно было прибрать давно, не выпуская из России.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да ну? А вот Климкин утверждал, что Россия убила бабченку. Неужели мелкобриты не понимают как смешно они выглядят? Всему Миру уже стало ясно, что никакого отравления не было.
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