Следы ведут в Россию: выяснилось, кто отравил Скрипалей

К отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта причастны двое россиян.

Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде, связанные с расследованием.

Полиция уже назвала эти данные "большим прорывом".

Предполагается, что россияне вернулись домой на следующее утро после отравления и якобы находятся под защитой Кремля.

Сергей Скрипаль с дочерью Юлией (в центре их родственница)

"Конечная цель всегда заключается в том, чтобы привлечь их к ответственности. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает эту задачу намного более сложной", — говорит источник в Скотленд-Ярде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления Скрипалей.