Кое-что дико валит рейтинг Путина - Слава Рабинович

Последний социологический опрос, проведенный в России, показал существенное падение рейтинга Путина – с 77% до 72% всего за одну неделю.

В чем причина? В решении о повышении пенсионного возраста? В проблемах с экономикой страны? Возможно, россияне начали догадываться, что живут отнюдь не в демократической стране, которая совсем не мировой лидер?

Будут ли протесты в РФ на почве "пенсионной реформы" и имеют ли они шанс перерасти во что-то серьезное?

На эти вопросы в интервью OBOZREVATEL ответил российский финансист и блогер Слава Рабинович.

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- По данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину за неделю, с 10 по 17 июня, снизился с 77 до 72 процентов. Как вы думаете, в чем причина того, что россияне стали меньше любить своего лидера?

- В жестко авторитарных и тоталитарных режимах, к сожалению, социологии как науки существовать не может.

Скорее всего, действительно наблюдается падение рейтинга между этими двумя временными точками, но с поправкой на тоталитаризм и фашистский режим настоящий рейтинг, допустим, упал с 35% до 22%.

Я просто предполагаю, что настоящий рейтинг Путина именно таков.

У рядовых россиян нет соображений о том, что он нелегитимен, нет соображений о том, что он нарушает Конституцию своим пребыванием в кресле президента, начиная с 2012 года. Скорее всего, падение рейтинга исходит из других соображений: "Мы ему верили, а он вот так взял и начал поднимать пенсионный возраст".

Причем, эти люди не являются ни народом, ни избирателями, ни гражданами. Они просто являются массами народонаселения, которое совершенно не в состоянии построить элементарную причинно-следственную связь.

Наверное, они начинают догадываться о том, что вообще-то, когда кто-то идет на выборы, то, может быть, озвучивается предвыборная программа. Возможно, есть реальные теледебаты. Ну и потом, в условиях неполного железного занавеса люди все-таки видят, как проходили выборы в США и в других демократических странах.

И где-то на подсознании они начинают подозревать, что их дико обманывают. И эта пока неосознанная догадка валит рейтинг Путина.

Кстати говоря, если те рейтинги, которые я назвал, условно правильные, то они вообще не предполагают никакого выигрыша на президентских выборах, если они честные, справедливые и демократические. Ни в первом туре, ни, скорее всего, во втором.

Не говоря уже о нарушении Конституции с точки зрения того, что называется "конституционный предел".

- Вы уже упомянули о повышении пенсионного возраста. Кстати, Песков сказал интересную фразу на этот счет. Он признал, что инициатива правительства по повышению пенсионного возраста – это "очень социально-резонансная тема", но вместе с тем подчеркнул, что Путин "никогда не оглядывается на свой рейтинг". "Вы знаете, что интересы людей всегда для него превыше всего".

Лукавит ли Песков, когда говорит, что Путин не оглядывается на рейтинг? Нет ли здесь противоречия: "не оглядывается на рейтинг", то есть все равно, что думают люди, но "интересы людей всегда превыше всего"?

- Я бы вообще отказался бы от журналистских клише типа слова "лукавит". Нужно называть вещи своими именами: он лжет. Песков – это картонная лживая машина по производству лжи без совести и без оглядки на что-либо.

Путин еще в 2013 году знал, что его рейтинг падает как камень по совершенно определенным причинам. Потому что при цене на нефть 110 долларов за баррель экономика России в тот момент никак не могла валиться в рецессию второй раз за 4 года. Никак не могла, но она валилась.

Соответственно, когда доходы граждан начали снижаться, а экономический рост, слабо наметившийся после кризиса 2008-2009 годов, начал из вялой положительной цифры как камень падать от квартала к кварталу и находился на уровне 1,3% при цене 110 долларов за баррель, в тот момент, когда ВВП США рос со скоростью 4%, то есть развивающаяся экономика России росла в 3 раза медленнее, чем развитая экономика США – рейтинг Путина повалился вниз.

И это то, что заставило бы его отвечать не только перед российским народонаселением, но и перед российскими так называемыми элитами.

Он не хотел отвечать за свои преступления политические, за свои преступления экономические и финансовые, за развал капитализма, за превращение его в бандитский неофеодализм, за то, что экономика вот-вот забьется в бетонную стену. За это он не хотел отвечать.

И для того чтобы не дать упасть своему рейтингу, он совершил аннексию Крыма, развел дикую пропаганду в средствах своей массовой пропаганды и агитации - уровня, превышающего пропаганду Геббельса при Гитлере. И начал свои фашистские бредни по поводу "новороссии". Весь этот псевдопатриотический угар с помощью своих приспешников типа Киселева, Эрнста, Соловьева, Добродеева, Кулистикова и так далее он внес в общество как раскаленную лаву.

И общество отреагировало, дав ему взамен огромное повышение рейтинга.

Поэтому, когда картонная лживая кукла – Песков – такое говорит, ему можно прямо в лицо приводить мои слова.

- На июль в российских городах назначено большое количество митингов против пенсионной реформы. Есть ли угроза, что эти митинги перерастут в волнения? Какова вероятность такого развития событий?

- Чтобы все понимали: здесь реформой и не пахнет. Просто у каждого мужчины изымается миллион рублей, а у каждой женщины – полтора миллиона.

Прежде всего, митинги не разрешены в тех городах, где проходит чемпионат мира. Время этой путинской пенсионной аферы было выбрано специально, чтобы в течение всего месяца в крупнейших городах России никто даже не пикнул.

А то, что, возможно, будет происходить в других городах, где нет чемпионата мира и где, возможно, организация этих митингов будет успешной, все равно не всколыхнет народ в той степени, как хотелось бы.

Во-первых, российский народ массово еще не дозрел до осознания себя нацией. Во-вторых, июль – такой месяц, впрочем, как и август, когда протестная активность является самой низкой в году. Это период отпусков и летних каникул.

Поэтому эти воры, которые находятся у так называемой власти в России, захватив и узурпировав власть, в принципе знают, что делают, когда проворачивают свои аферы таким образом – по обстоятельствам и таймингу.

Но я надеюсь, в суде над ними все это послужит отягчающими обстоятельствами.