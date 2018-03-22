Скандал с Facebook: ученый, собиравший данные миллионов юзеров, работал в РФ над "темной триадой"

Профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, оказавшийся в центре скандала вокруг неправомерного использования личных данных миллионов пользователей Facebook, работал с российскими специалистами над исследованием “токсичных” сторон личности.

Коган консультировал группу ученых Санкт-Петербургского государственного университета, которая изучала вопрос о том, насколько психопатия, нарциссизм и макиавеллизм - личностные черты, которые в психологии получили название "темная триада" - связаны с оскорбительным поведением в сети, заявила Янина Ледовая, старший преподаватель кафедры факультета психологии СПбГУ, пишет Reuters.

"Мы хотели выявить интернет-троллей, чтобы хоть каким-то образом улучшить жизни людей, страдающих от троллинга", - отметила Ледовая.

Коган с помощью психологического онлайн-теста собрал данные пользователей и передал их консалтинговой компании Cambridge Analytica.

Несколько сотен тысяч человек прошли этот тест, а также приложение собирало данные обо всех друзьях пользователей Facebook без их ведома или согласия.

Эти данные затем были использованы в таргетинговой рекламной кампании, целью которой было помочь Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах в США в 2016 году, заявил глава Cambridge Analytica Александр Никс.

Никс во вторник был временно отстранен от должности из-за скандала с личными данными пользователей Facebook, которые оказались в распоряжении компании в нарушение правил соцсети. На фоне этого скандала Facebook потеряла почти $50 миллиардов рыночной стоимости.

Коган считает, что и Facebook, и Cambridge Analytica сделали его "козлом отпущения".

Как писал "Обозреватель", советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году в том числе с помощью соцсетей, и президент Дональд Трамп об этом осведомлен.