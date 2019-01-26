''Скабеева, дайте стаканы!'' В России опозорились дуэлью с украинским нардепом

Внефракционный украинский народный депутат Борислав Береза заявил, что российский сенатор Игорь Морозов оказался ненастоящим полковником и удалил свой пост в Facebook, в котором вызывал украинца на дуэль.

Сейчас последнее сообщение на его странице датируется 23 января и посвящено походу сенатора на российский федеральный канал.

Представившийся офицером КГБ в отставке чиновник так защищал российскую тележурналистку Ольгу Скабееву, что вызвал смех депутата и пользователей соцсетей.

А вот на странице сенатора в Twitter вызов на дуэль не удален.

Береза даже посвятил данному случаю ироничное стихотворение:

Четвертые сутки пылают пуканы,

Горит под ногами у ваты земля.

Летеха Скабеева дайте стаканы,

И быстро налейте боярышникА.

"Пиар у него получился хреновый. Но скрины не горят", – подчеркнул Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

Пропагандисты Кремля допустили нелепую ошибку, пытаясь оправдать недавнее унижение журналистки телеканала "Россия".

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