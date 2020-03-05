В Сирии в четверг, 5 марта, заявили об якобы ракетной атаке Израиля на город Хомс и провинцию Кунтейра с территории аннексированных Голанских высот.

Воздушные удары также наносили из пространства Ливана, сообщает местное агентство SANA.

Сирийские ПВО успешно отбили все атаки израильской армии. По данным СМИ, ни одна из выпущенных ракет не достигла цели.

Сирия заявила о ракетной атаке Израиля УНН

Агентство Step News сообщило, что целью ударов в Хомсе мог быть объект, принадлежащий ливанской группировке "Хезболла", а также военный аэродром Эд-Дабаа.

Сирийская радиостанция Sham FM уточнила, что сбиты 12 ракет противника. Пострадавших и жертв нет.

#عاجل || مصدر لوكالة ستيب: الغارات الاسرائيلية استهدفت مقرات لميليشيا حزب الله اللبناني بمحيط مصفاة #حمص قبل قليل — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) March 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии чуть не сбили российский пассажирский самолет. РФ обвинила Израиль.

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