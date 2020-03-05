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5 марта • обновлено в 07:41
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Сирия заявила о ракетной атаке Израиля

3.1т
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В Сирии в четверг, 5 марта, заявили об якобы ракетной атаке Израиля на город Хомс и провинцию Кунтейра с территории аннексированных Голанских высот.

Воздушные удары также наносили из пространства Ливана, сообщает местное агентство SANA.

Сирийские ПВО успешно отбили все атаки израильской армии. По данным СМИ, ни одна из выпущенных ракет не достигла цели.

Сирия заявила о ракетной атаке Израиля

Сирия заявила о ракетной атаке Израиля

УНН

Агентство Step News сообщило, что целью ударов в Хомсе мог быть объект, принадлежащий ливанской группировке "Хезболла", а также военный аэродром Эд-Дабаа.

Сирийская радиостанция Sham FM уточнила, что сбиты 12 ракет противника. Пострадавших и жертв нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии чуть не сбили российский пассажирский самолет. РФ обвинила Израиль.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Теги
ракеты Израиль
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hunt andres
hunt andres
Молодцы сирийцы
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
hunt andres, посмотрим,что скажет Израиль.
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