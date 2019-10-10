Сирия нанесла ответный удар по Турции: 6 погибших, 70 раненых

В ответ на военную операцию "Источник мира" Сирия в четверг, 10 октября, обстреляла города в Турции, в результате чего погибли 6 мирных жителей и еще около 70 были ранены.

Сирийские курды открыли огонь по населенным пунктам Акчакале, Нусайбин и Джейланпынар, которые находятся на границе двух стран, сообщает телеканал NTV.

Три человека, в том числе 10-месячный ребенок, погибли, и 45 человек получили ранения во время минометных обстрелов по Ачкакале.

Сирия нанесла ответный удар по Турции Foxnews

В городе Нусайбин провинции Мардин погибли еще трое гражданских, более 20 человек ранены. Среди жертв девочки 12 и 15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в ходе боев с формированиями курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в районе города Рас-эль-Айна в сирийской провинции Хасеке погибли 14 турецких военнослужащих.

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