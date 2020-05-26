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26 мая • обновлено в 18:53
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Символ будущей победы над пандемией: в Италии состоялся грандиозный авиапарад. Впечатляющие фото и видео

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В понедельник, 25 мая, в Италии тысячи людей вышли на городские площади, чтобы посмотреть на авиапарад, посвященный 74-й годовщине провозглашения Итальянской Республики.

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Как сообщает Wanted In Rome, пилотажная команда Tricolor Arrows уже провела парады в Тренко, Кодоньо, Милане, Турине и Аосте. Они летают над городами, оставляя за собой следы, образующие флаг Италии.

Посмотреть на зрелище выходят тысячи людей – в основном в масках. Местные СМИ сообщают, что для людей этот парад стал одновременно и символом будущей победы над пандемией COVID-19.

"Тур задуман как символическое объединение всех регионов во время чрезвычайной ситуации с COVID-19", – отмечают в Wanted In Rome.

После самолеты пролетят и над другими регионами, а закончится все демонстрацией высшего пилотажа в небе над Римом 2 июня.

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

В Италии состоялся грандиозный авиапарад

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии с начала пандемии COVID-19 было зафиксировано рекордно низкое количество новых случаев заболевания.

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