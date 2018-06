Силы Асада и Путина нанесли удар по детской больнице: есть погибшие

В сирийской провинции Идлиб войска президента Башара Асада при поддержке российского контингента нанесли мощный удар по детской больнице, в результате чего погибло более 10 гражданских лиц, в том числе и детей.

Об этом в своем Twitter написал журналист издания Bild Джулиан Ропске.

Воздушные удары были нанесены в Тафтаназе, Арихе, Джиср-эль-Шугуре и Биньши. Всего погибли 14 гражданских, среди которых пятеро детей.

В Тафтаназе авиабомба попала в детскую больницу. В результате удара погибли четверо мирных, среди которых трое детей.

В то же время, агентство "Анадолу" сообщает, что жертвами авиаудара по больнице в Тафтаназе стали пять человек, трое из них — дети. Всего в Тафтаназе погибли 13 человек. Жертвами удара в Арихе стали 2 человека. В Бинеше и Рам Хамдане погибли по одному человеку.

#BreakingNews

The #AssadPutin air force bombed the #ChildrenHospital in Taftanaz (Idlib province), murdering 14 civilians, among them 5 children.#AssadGenocide #PutinAtWar pic.twitter.com/PVHSceBA39