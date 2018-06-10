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Силы Асада и Путина нанесли удар по детской больнице: есть погибшие

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В сирийской провинции Идлиб войска президента Башара Асада при поддержке российского контингента нанесли мощный удар по детской больнице, в результате чего погибло более 10 гражданских лиц, в том числе и детей.

Об этом в своем Twitter написал журналист издания Bild Джулиан Ропске.

Twitter Джулиана Ропске

Воздушные удары были нанесены в Тафтаназе, Арихе, Джиср-эль-Шугуре и Биньши. Всего погибли 14 гражданских, среди которых пятеро детей.

Twitter Джулиана Ропске

В Тафтаназе авиабомба попала в детскую больницу. В результате удара погибли четверо мирных, среди которых трое детей.

Twitter Джулиана Ропске

В то же время, агентство "Анадолу" сообщает, что жертвами авиаудара по больнице в Тафтаназе стали пять человек, трое из них — дети. Всего в Тафтаназе погибли 13 человек. Жертвами удара в Арихе стали 2 человека. В Бинеше и Рам Хамдане погибли по одному человеку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 июня силы Асада и России совершили воздушный налет на Идлиб. В результате, погибли 44 человека и более 60 получили ранения.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Башар Асад
Место
Сирия
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
І Західній "демократії" наплювати. І не тільки їм. Фани Путла все так же нічого не хочуть про це знати.
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