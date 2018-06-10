Силы Асада и Путина нанесли удар по детской больнице: есть погибшие

В сирийской провинции Идлиб войска президента Башара Асада при поддержке российского контингента нанесли мощный удар по детской больнице, в результате чего погибло более 10 гражданских лиц, в том числе и детей.
Об этом в своем Twitter написал журналист издания Bild Джулиан Ропске.
Twitter Джулиана Ропске
Воздушные удары были нанесены в Тафтаназе, Арихе, Джиср-эль-Шугуре и Биньши. Всего погибли 14 гражданских, среди которых пятеро детей.
Twitter Джулиана Ропске
В Тафтаназе авиабомба попала в детскую больницу. В результате удара погибли четверо мирных, среди которых трое детей.
Twitter Джулиана Ропске
В то же время, агентство "Анадолу" сообщает, что жертвами авиаудара по больнице в Тафтаназе стали пять человек, трое из них — дети. Всего в Тафтаназе погибли 13 человек. Жертвами удара в Арихе стали 2 человека. В Бинеше и Рам Хамдане погибли по одному человеку.
#BreakingNews— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 10 июня 2018 г.
The #AssadPutin air force bombed the #ChildrenHospital in Taftanaz (Idlib province), murdering 14 civilians, among them 5 children.#AssadGenocide #PutinAtWar pic.twitter.com/PVHSceBA39
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 июня силы Асада и России совершили воздушный налет на Идлиб. В результате, погибли 44 человека и более 60 получили ранения.
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