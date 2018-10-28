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''Сибирское пальто?'' Меркель удивила вопросом к Путину

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Канцлер Германии Ангела Меркель задала вопрос президенту России Владимиру Путину на русском языке.

Она поинтересовалась у российского лидера о его пальто (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Сибирское пальто?" — спросила Меркель, увидев, как Путин застегивает верхнюю одежду. Российский лидер ответил отрицательно.

Отметим, Меркель и Путин находятся в Стамбуле, где проходит четырехсторонний саммит Турции, России, Германии и Франции по сирийскому урегулированию.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ заявили, что Меркель унизила Путина.

Персоны
Ангела МеркельВладимир Путин
Место
ТурцияСтамбул
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Без вазелина Порошенко понятно что никто не пустит..)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Обычно Порошенко про туалетную бумагу спрашивают, захватил ли он наждачку с собой)))
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