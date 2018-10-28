''Сибирское пальто?'' Меркель удивила вопросом к Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель задала вопрос президенту России Владимиру Путину на русском языке.

Она поинтересовалась у российского лидера о его пальто (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Сибирское пальто?" — спросила Меркель, увидев, как Путин застегивает верхнюю одежду. Российский лидер ответил отрицательно.

Отметим, Меркель и Путин находятся в Стамбуле, где проходит четырехсторонний саммит Турции, России, Германии и Франции по сирийскому урегулированию.

"Сибирское пальто": Меркель снова перешла на русский язык. Но странно она представляет себе Сибирь pic.twitter.com/N1YVStrxdw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ заявили, что Меркель унизила Путина.