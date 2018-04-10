Швыряла на койке: в России медработницу застали за издевательством над младенцем

В российском Новосибирске в детской больнице № 4 медработница попала на видео, на котором издевалась над восьмимесячным малышом-отказником.
Кадры были выложены очевидицей в паблике "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".
Женщина также рассказала, что слышала за дверью шлепки и крики.
Запись уже привлекла внимание правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело.
Как сообщал "Обозреватель", в российском городе Великий Новгород мужчина умер на улице возле больницы, не дождавшись за четыре часа помощи врачей.