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Швыряла на койке: в России медработницу застали за издевательством над младенцем

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В российском Новосибирске в детской больнице № 4 медработница попала на видео, на котором издевалась над восьмимесячным малышом-отказником.

Кадры были выложены очевидицей в паблике "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".

Женщина также рассказала, что слышала за дверью шлепки и крики.

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Запись уже привлекла внимание правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщал "Обозреватель", в российском городе Великий Новгород мужчина умер на улице возле больницы, не дождавшись за четыре часа помощи врачей.

Место
Россия
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