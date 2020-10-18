Швеция после отказа от локдауна пошла на усиление карантина

Швеция, которая отказалась от глобального локдауна в начале пандемии и полагалась на социальное дистанцирование, решила ввести локальные карантинные меры из-за роста заболеваемости COVID-19.

Как пишет Daily Mail, эти меры знаменуют новый подход шведских властей к борьбе с коронавирусом. По мнению экспертов, локальные ограничения должны помочь стране замедлить распространение новой инфекции.

"Это больше похоже на изоляцию, но на местную изоляцию", – отметил глава отдела инфекционных заболеваний в Уппсале Йохан Нойд.

Так, с начала сентября число случаев коронавируса в Швеции постепенно растет. Журналисты написали, что это "разбивает надежды" страны на коллективный иммунитет, который должен был выработаться благодаря отказу от карантина.

В пятницу Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в среднем за семь дней в стране на миллион человек приходится 65 случаев инфицирования в сутки. Для сравнения: в соседних Дании, Финляндии и Норвегии этот показатель равен 71, 40 и 25 соответственно.

Ожидается, что новые правила вступят в силу в понедельник. Региональные органы здравоохранения просят граждан избегать общественных мест, таких как торговые центры, музеи, библиотеки, бассейны, концерты, тренажерные залы.

Жителям также рекомендуется избегать общественного транспорта, посещения пожилых людей или людей из групп риска. Правила будут предложены в качестве руководства, а не требований, и страна продолжит избегать штрафов.

Заместитель ведущего эпидемиолога Швеции Андерс Валленстен сказал, что у страны есть "некоторый иммунитет". Так, в отличие от большинства стран, Швеция не была изолирована, когда пандемия распространилась по Европе весной.

Вместо этого упор делался на личную ответственность: большинство баров, школ, ресторанов и салонов оставались открытыми, в то время как остальная часть Европы закрылась.

Валленстен считает, что в результате число случаев заболевания в Швеции не растет так резко, как в Великобритании, Испании и Франции, потому что "слой иммунитета" не позволяет людям заразиться.

Он добавил, что шведы, к тому же, не устали от ограничений. Эксперт при этом подчеркнул, что не думает, что какая-либо страна была защищена от второй волны пандемии.

"Пока идет расследование того, насколько люди соблюдают наши рекомендации и доверяют властям", – рассказал Валленстен.

"Ведутся дискуссии о том, стремится ли Швеция к некоторой защите с помощью коллективного иммунитета. Это никогда не было частью нашей политики. С самого начала мы пытались сделать так, чтобы наши больницы могли справиться с ситуацией и чтобы мы защищали наших пожилых и уязвимых. Это была главная цель", – продолжил он.

Заместитель ведущего эпидемиолога подчеркнул, что на самом деле никто не знает, сколько процентов населения с антителами нужно для коллективного иммунитета и как долго этот иммунитет сохраняется. "Так что это была бы не очень умная цель", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на то, что Швеция не ввела режим самоизоляции, а ее торговые центры и рынки оставались открыты в начале пандемии коронавируса, экономика страны все же пострадала.