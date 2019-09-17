Главная Новости
17 сентября • обновлено в 15:58
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Шхуна КНДР атаковала российских пограничников в Японском море: есть раненные

2.7т Читать материал на украинском

В российских водах Японского моря браконьеры из Северной Кореи напали на сотрудников пограничной службы РФ. Три человека получили ранения.

Атака на пограничников произошла в тот момент, как те пытались задержать экипаж шхуны, передает ТАСС. Степень ранений россиян уточняется.

Всего сотрудники пограничной службы обнаружили 11 небольших катеров и две шхуны, которые находились в российских водах незаконно. Вначале удалось лишь одну шхуну, на борту который находился 21 человек.

Новости
В КНДР запустили новые неизвестные ракеты: первые детали

"Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана. Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля", – сообщили приморские пограничники.

Позже стало известно, что задержали и вторую шхуну.

Японское море

Японское море

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в июле Северная Корея захватила рыболовецкое судно России "Сянхайлинь-8" с 17 моряками на борту. На борту находились 15 россиян и 2 южнокорейца — они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море. Северная Корея захватила корабль, который шел без груза, в 55 милях от границы страны.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
4
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Это вам за мокряков,кляты москали. А ведь могли бы отважно в плен сдаться,как украинские моряки -герои!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Борисс Робот
Борисс Робот
Макарский Александр, а ты мог бы с бутылки слезть... но похоже тебе это нравится так что не буду настаивать...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Он Алекс
Он Алекс
Ого ватаны... ждём срочное видео с ором - дави их блеать ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel