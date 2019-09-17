Шхуна КНДР атаковала российских пограничников в Японском море: есть раненные

В российских водах Японского моря браконьеры из Северной Кореи напали на сотрудников пограничной службы РФ. Три человека получили ранения.

Атака на пограничников произошла в тот момент, как те пытались задержать экипаж шхуны, передает ТАСС. Степень ранений россиян уточняется.

Всего сотрудники пограничной службы обнаружили 11 небольших катеров и две шхуны, которые находились в российских водах незаконно. Вначале удалось лишь одну шхуну, на борту который находился 21 человек.

"Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана. Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля", – сообщили приморские пограничники.

Позже стало известно, что задержали и вторую шхуну.

Японское море Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в июле Северная Корея захватила рыболовецкое судно России "Сянхайлинь-8" с 17 моряками на борту. На борту находились 15 россиян и 2 южнокорейца — они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море. Северная Корея захватила корабль, который шел без груза, в 55 милях от границы страны.

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