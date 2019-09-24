Шантажировал? Стало известно о резком шаге Трампа перед разговором с Зеленским

Президент США Дональд Трамп приказал "придержать" оборонительную помощь Украине незадолго до телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским в июле 2019 года.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников администрации США. Отмечается, что такое поведение может быть расценено как мотивированная позиция американского лидера.

"Дональд Трамп приказал и. о. главы администрации Мику Малвану придержать почти $400 млн военной помощи для Украины не менее чем за неделю до телефонного разговора в июле с президентом Украины, во время которого, по сообщениям СМИ, он давил на него, чтобы тот провел расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена", – говорится в публикации.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

На тот момент "придержание" денег в Белом доме объясняли тем, что нужен анализ того, целесообразно ли тратит Украина деньги США.

Представителям администрации было поручено довести до сведения Конгресса, что задержка является частью "межведомственного процесса", но при этом не давать законодателям дополнительной информации.

Эта схема продолжала работать почти два месяца, пока Белый дом не снял ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп вскоре проведут полноценные длительные переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Встреча двух лидеров пройдет на фоне громкого скандала. Ранее американские СМИ обвинили своего президента в том, что он якобы давил на Зеленского по поводу расследования против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена – главного оппонента Трампа на выборах в 2020 году.

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