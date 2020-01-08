"Шансов выжить не было": появилось ужасное видео с места катастрофы украинского Боинга в Иране

Иранские спасатели считают, что у пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Иране, не было никаких шансов выжить.

Об этом в Telegram-канале сообщает ВВС Украина, опубликовав видео с места трагедии.

Место трагедии

По данным СМИ, обломки самолета и останки тел пассажиров были разбросаны в радиусе 10 км от места падения самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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