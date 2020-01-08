"Шансов выжить не было": появилось ужасное видео с места катастрофы украинского Боинга в Иране

Иранские спасатели считают, что у пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Иране, не было никаких шансов выжить.
Об этом в Telegram-канале сообщает ВВС Украина, опубликовав видео с места трагедии.
Место трагедии
По данным СМИ, обломки самолета и останки тел пассажиров были разбросаны в радиусе 10 км от места падения самолета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737 упал возле аэропорта Тегерана, будет сложно узнать за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик " украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крах украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину аварии самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту упал.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing-737 в аэропорту Тегерана (Иран) состоялась "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
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