Главная Новости
8 января • обновлено в 14:42
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Шансов выжить не было": появилось ужасное видео с места катастрофы украинского Боинга в Иране

551
Читать материал на украинском

Иранские спасатели считают, что у пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Иране, не было никаких шансов выжить.

Об этом в Telegram-канале сообщает ВВС Украина, опубликовав видео с места трагедии.

Место трагедии

Место трагедии

По данным СМИ, обломки самолета и останки тел пассажиров были разбросаны в радиусе 10 км от места падения самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737 упал возле аэропорта Тегерана, будет сложно узнать за высокой степени повреждений.

  • Спасатели обнаружили "черный ящик " украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крах украинского самолета МАУ в Иране.

  • В Иране назвали "официальную" причину аварии самолета МАУ.

  • Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту упал.

  • Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing-737 в аэропорту Тегерана (Иран) состоялась "в наиболее горячей точке планеты".

  • В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
разбился самолет МАУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги