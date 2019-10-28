'Шах и мат!' В Японии поставили точку в скандале с платьем Зеленской

Посольство Японии в Украине выразило благодарность за визит на интронизацию императора Нарухито президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены, а также высоко оценило внешний вид первых лиц нашего государства, который ранее вызвал критику.

Соответствующий пост появился в понедельник, 28 октября, на странице дипломатов в Facebook.

"Мы выражаем нашу искреннюю благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и первой леди за то, что они приняли приглашение посетить нашу страну для участия в церемонии интронизации Его Величества императора Японии на прошлой неделе. Участие президентской супружеской пары в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях", – сказано в заявлении.

В Японии поставили точку в скандале с платьем Зеленской Пресс-служба президента Украины

"Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране", – подчеркнули в посольстве.

Дипломаты выразили надежду на дальнейшее успешное сотрудничество двух стран.

Пользователи оценили ответ Японии, написав в комментариях, что это был "шах и мат" тем, кто набросился на Зеленскую с обвинениями в нарушении дипломатического протокола.

Как писал ранее OBOZREVATEL, наряд Елены Зеленской, в котором она появилась в Японии, вызвал немало споров.

В сети возмутились тем, что супруга украинского президента выбрала желтый цвет, который якобы могут носить только представители императорской династии. Хотя многие встали на защиту Зеленской, пояснив, что та палитра, которую она выбрала, не является запрещенной

Вскоре дизайнер Зеленской Иван Фролов объяснил свой выбор, опровергнув обвинения украинцев.

Марта Госовская, которая работала переводчицей на официальным мероприятиях в Японии, заявила, что Зеленская не нарушала протокол.

Президент Владимир Зеленский также появился в неожиданном образе. Он выполнил требования дресс-кода white tie, который предусматривает фрак и брюки с шелковыми или атласными лампасами, накрахмаленную белую рубашку и такого же цвета жилет, обязательно застегнутый на все три пуговицы, белый галстук-бабочку и белый нагрудный платок, лакированные черные туфли и черные носки.

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