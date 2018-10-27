Сгорели заживо: в России произошла масштабная авария. Видео

В Санкт-Петербурге 27 октября произошло серьезное ДТП, в результате которого сгорели заживо семь человек.

Как сообщает Telegram-канал Mash, авария случилась около 18:00 на Западном скоростном диаметре (также опубликовано видео, чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца).

В частности, на дороге столкнулись автомобиль Hyundai с грузовиком. По предварительным данным, водитель грузовика по неустановленным причинам съехал с трассы.

На месте происшествия работали пожарные и скорая, так как после ДТП возник пожар. Изначально было известно о шести погибших. Одного пострадавшего госпитализировали, но он скончался.

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Тверской области маршрутка столкнулась лоб в лоб с пассажирским автобусом, в результате чего погибли 13 человек. Момент ДТП также засняли на видео.