"Сгорели заживо": появились детали гибели российских военных в Сирии

В Сирии в результате атаки террористов "ИГИЛ" российские военные 200-й артиллерийской бригады сгорели заживо.

Как сказано в материале "Радио Свобода", такую информацию обнародовала в соцсетях Оксана Макеева, жительница Горного, где дислоцирована 200-я бригада.

В то же время на просьбу издания прокомментировать источник этой информации женщина не ответила.

По информации местных изданий, тела некоторых погибших были доставлены в Россию в закрытых гробах, которые родственникам открыть не дали даже на похоронах.

При этом точной информации о количестве жертв пока нет.

Новости Появились имена и фото погибших в Сирии российских военных

В то время как Минобороны РФ сообщает о четырех погибших и троих раненых в результате атаки, то СМИ пишут о минимум шести погибших.

Информационное агентство France Presse со ссылкой на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" сообщило о девяти погибших в бою россиянах и 26 погибших военнослужащих сирийской правительственной армии. Источники "ИГИЛ" сообщают о 23 убитых россиянах и сирийцах, а также о 50 пленных.

По информации росСМИ, в нападении могли участвовать представители сирийской оппозиции.

По данным "Коммерсанта", ее отряды за два дня до боя были переброшены в район Дейр-эз-Зора с военной базы международной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Эт-Танфе. Не исключено, что это были представители тех самых "Сирийских демократических сил" (также известных как "Сирийская свободная армия"), на которых в феврале попытались напасть наемники ЧВК "Вагнер".

"Военный корреспондент Роман Сапоньков предполагает, что случившееся может быть результатом контрнаступления бойцов "ИГИЛ" после быстрого продвижения сирийской армии в этом районе при поддержке российских артиллеристов", - сказано в статье.

Телеграм-канал Directorate 4 пишет о контексте боя так: "В последние несколько дней в пустынной местности провинций Хомс и Дейр-эз-Зор активизировались как боевики Исламского государства, совершающие набеги на инфраструктуру сирийских сил, так и сирийская армия со своими союзниками, пытающиеся зачистить остатки джихадистов на западном берегу Евфрата".

По данным канала, ссылающегося на близкие к "ИГИЛ" СМИ, нападений было два: одно на колонну техники, в котором и погибли российские военные; второе – на казармы сирийских военных, в результате которого десятки из них были убиты и взяты в плен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 27 мая, в результате атаки террористов "ИГИЛ" четверо российских военных погибли, еще трое военнослужащих были ранены.