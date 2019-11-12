Грядет война? Европейский журналист пошел против Путина из-за Украины

Страны Европейского Союза позволили России достроить газопровод "Северный поток-2", поскольку боятся начала полномасштабной войны.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал журналист-расследователь из Дании Йенс Хювсгаард.

"Я думаю, это, к сожалению, очень реалистичный сценарий. Я вижу, что некоторые страны Европы, давая разрешение "Газпрому", знают об этих возможностях. Германия продолжает утверждать, что она не согласится на отключение Украины от транзита, но она согласится на это, даже несмотря на возможность полномасштабной войны", – отметил он.

Европейский журналист пошел против Путина из-за Украины Facebook Йенса Хювсгаарда

По мнению Хювсгаарда, западный мир готов закрыть глаза и не видеть военных действий, нарушений международного законодательства, только бы продолжать business as usual с Россией.

"Мне кажется, мы должны быть очень напуганы тем, что происходит сейчас. Мы должны быть напуганы силой, которая есть у Путина сейчас. Он очень активен на Среднем Востоке - в Сирии, в Ливии. Он сейчас претендует на роль мирового лидера. Он всегда имел амбиции восстановления России как супер-государства. Путин становится очень важным международным фактором. Я думаю, международное сообщество должно заботиться о том, что происходит в России. Оно должно поддерживать Украину. Я думаю, Украина должна быть членом НАТО и ЕС. Это было бы очень важно для страны, но, думаю, Путин этого не позволит", – резюмировал он.

Европейский журналист пошел против Путина из-за Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Дания последней из стран ЕС сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток-2".

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