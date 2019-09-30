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30 сентября • обновлено в 06:06
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"Серьезные последствия!" Трамп потребовал встречи с тайным обвинителем

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с госслужащим, который пожаловался на него после телефонного разговора с украинским главой Владимиром Зеленским.

Об это Трамп написал в Twitter. При этом глава Белого дома отметил, что он провел "идеальную" беседу с лидером украинцев.

"Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно, когда этот обвинитель, так называемый источник, представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом", – написал он.

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Также Трамп хотел бы увидеть человека, который предоставлял обвинителю данные о нем.

"Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставляла ему эти данные, которые в значительной степени неверные ... Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!" – добавил президент.

"Серьезные последствия!" Трамп потребовал встречи с тайным обвинителем

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Также в США всплыл скандальный факт о разговоре Трампа-Зеленского.

Кроме того, Зеленского призвали опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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Тема
Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Решетников Александр
Решетников Александр
Будет просто шикарно, если удастся проследить связь этого крота с Кремлем. Тогда и все СМИ (в т.ч. украинские), раздувавшие скандал, вполне заслужат медаль Сливного Бачка. И если американские медиа лили воду на мельницу импичмента Трампа, то пецемразные рупоры вполне претендуют на Врага Украины. Полетят в выгребную яму вслед за 112-м.
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70rus xxx
70rus xxx
Чему удивляться,простой пример с Боингом.Еще не успел до земли долететь,как сразу обвинили Россию.Теперь 5 лет ищут доказательство этому.Трамп то отбрехался,а Украину подставил.
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