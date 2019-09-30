"Серьезные последствия!" Трамп потребовал встречи с тайным обвинителем

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с госслужащим, который пожаловался на него после телефонного разговора с украинским главой Владимиром Зеленским.

Об это Трамп написал в Twitter. При этом глава Белого дома отметил, что он провел "идеальную" беседу с лидером украинцев.

"Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно, когда этот обвинитель, так называемый источник, представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом", – написал он.

Также Трамп хотел бы увидеть человека, который предоставлял обвинителю данные о нем.

"Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставляла ему эти данные, которые в значительной степени неверные ... Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!" – добавил президент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Также в США всплыл скандальный факт о разговоре Трампа-Зеленского.

Кроме того, Зеленского призвали опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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