Серьезно больна? Стало известно, что шептала Меркель во время приступа

Во время третьего за месяц приступа дрожи на публике канцлер Германии Ангела Меркель повторяла фразу "Ich schaffe das" – "я справлюсь".

Об этом в эфире радиостанции Antenne Bayern заявила специалист по чтению по губам Джудит Хартер, проанализировав видео с политиком (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Так, на видеозаписи, сделанной во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине 10 июля, видно, что Меркель стало плохо и ее начало трясти. На кадрах также заметно, что канцлер что-то бормочет, не глядя на финского коллегу.

Ангела Меркель

Отметим, позднее канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет.

При этом на следующий день (на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен) женщина во время исполнения гимна сидела, а не стояла. СМИ сообщали, что канцлер сама попросила изменить протокол, чтобы избежать нового приступа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 июня Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Врач предположила, что судороги, которые Меркель испытала во время встречи, могли быть вызваны целым рядом причин: от диабета до обезвоживания.

Второй приступ у политика произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня.

Однако, как пишут журналисты, канцлер Германии подняла конфиденциальность, связанную со здоровьем первых лиц государства, на совершенно другой уровень, поэтому о ее вероятной болезни никто не узнает.

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