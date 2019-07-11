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Серьезно больна? Стало известно, что шептала Меркель во время приступа

4.7т Читать материал на украинском

Во время третьего за месяц приступа дрожи на публике канцлер Германии Ангела Меркель повторяла фразу "Ich schaffe das" – "я справлюсь".

Об этом в эфире радиостанции Antenne Bayern заявила специалист по чтению по губам Джудит Хартер, проанализировав видео с политиком (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Так, на видеозаписи, сделанной во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине 10 июля, видно, что Меркель стало плохо и ее начало трясти. На кадрах также заметно, что канцлер что-то бормочет, не глядя на финского коллегу.

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Отметим, позднее канцлер сообщила журналистам, что ее самочувствие в норме и поводов для беспокойства нет.

При этом на следующий день (на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен) женщина во время исполнения гимна сидела, а не стояла. СМИ сообщали, что канцлер сама попросила изменить протокол, чтобы избежать нового приступа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 июня Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

  • Врач предположила, что судороги, которые Меркель испытала во время встречи, могли быть вызваны целым рядом причин: от диабета до обезвоживания.

  • Второй приступ у политика произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня.

  • Однако, как пишут журналисты, канцлер Германии подняла конфиденциальность, связанную со здоровьем первых лиц государства, на совершенно другой уровень, поэтому о ее вероятной болезни никто не узнает.

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Персона
Ангела Меркель
Место
Германия Берлин
Теги
видео политика здоровье
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Сало Уронили
Сало Уронили
она шептала северному потоку2 быть
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