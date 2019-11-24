Шпионский скандал с подкупом сербского офицера агентом ГРУ в Белграде дошел до самих верхов руководства Сербии и в недавнем материале “Информационный навигатор” сообщал, что слив агентуры российской разведки мог предотвратить подготовку “черногорского сценария” для этой страны.

В свою очередь, последние несколько дней явно показали, что на сербском плацдарме разыгрывают достаточно агрессивную и стремительную партию против действующего президента Александра Вучича. Причём разыгровка проходит буквально накануне визита президента Сербии в Сочи, для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, на передний план информационной повестки выходят поставки сербского оружия Украине и якобы использование его ВСУ на Донбассе. Мы сообщали сообщал об этом набросе в одном из своих материалов, равно как и о том, что его первоисточником стала давно себя дискредитировавшая болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, работающая под покровительством ГРУ и распространяющая выгодные России нарративы.

Но, в нынешнем сценарии, Диляна Гайтанджиева стала лишь спичкой поднесенной к фитилю, а фитилём стала сербская оппозиция и радикальные, пророссийские группы.

Так, в то время как президент Сербии, не смотря на вскрытие явной антисербской работы российской разведки, продолжает убеждать в своих интервью, что исповедует глубинные дружеские чувства к России, тему с поставками оружия в Украину взяла на вооружение сербская оппозиционерка (разумеется, пророссийская) Мариника Тепич, заместитель лидера “Партии свободы и справедливости”. Именно она сейчас является одним из локомотивов распространения данной темы в медиапространстве, которая крайне болезненно бьет по репутации Вучича в глазах пророссийского электората Сербии.

Поддержку Маринике тут же оказал председатель парламентской Сербской Радикальной партии, который провёл 10 лет в заключении в Гааге, по обвинению в военных преступлениях во время конфликтов 1990-х годов на Балканах, Воислав Шешель. Его задачей является культивация в СМИ нарратива о том, что шпионский скандал с подкупом сербских офицеров российской разведкой не более чем не стоящая внимания “шумиха”, призванная отвлечь внимание от поставок сербского оружия, дословно из его интервью: “украинским фашистским силам”.

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Кстати, напомним, что Шешель пользуется куда большей симпатией у Кремля, нежели нынешнее руководство страны, умудряющееся лавировать между РФ и ЕС.

Например, после объявления Сербией 14 декабря 2015 года о начале переговоров с ЕС о вступлении в интеграционное объединение и обещания выполнить требования Брюсселя к 2019 году в страну отправился вице-премьер России Дмитрий Рогозин, который предупредил нынешнее руководство Сербии об ошибочном направлении курса страны. Но важное место в его визите тогда занимала встреча именно с лидером Сербской радикальной партии, Воиславом Шешелем.

В сухом остатке, пророссийская сербская колонна организованно и масштабно топит на информационной ниве нынешнего главу государства, попутно отвлекая внимание от главного скандала – шпионского вмешательства РФ во внутренние дела страны с явной подготовкой “черногорского сценария” смены власти - переворота. И явно главные герои нынешней информационной волны имеют прямое отношение к этой операции, с перспективой возглавить процесс смены власти и занять соответствующие освободившееся руководящие посты.

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С учетом же явной растерянности Александра Вучича при всём этом напоре, не исключено, что именно в Сербии провалившийся в Черногории и Македонии сценарий таки имеет шанс на реализацию. Даже с учетом того, что о нём стало известно заранее.

А потому, да, в Сербии у ГРУ вышел своеобразный гамбит. Да, агента раскрыли, но это ещё не означает, что окончательная цель не будет достигнута.

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