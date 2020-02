Импичмента не будет! Сенат США полностью оправдал Трампа

Сенат США, рассматривая дело об импичменте Дональда Трампа, заявил о невиновности президента США по обоим пунктам обвинения.

Заседание состоялось в среду, 5 февраля, передает NBC News. Таким образом, процесс импичмента завершен (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Импичмента Трампа не будет CNN

По первому обвинению (злоупотребление властью) Трампа оправдали 52 голосами против 48.

При этом все демократы и один республиканец проголосовали за осуждение президента. Единственным членом Республиканской партии, кто выступил против главы страны, стал Митт Ромни из штата Юта.

Скриншот результатов голосования

По второй статье (препятствие Конгрессу) президент был оправдан "чистым" партийным голосованием: 52 республиканца заявили об отсутствии вины Трампа, а 47 демократов и независимых представителей сочли его виновным.

Для вынесения приговора требовалось подавляющее большинство в 67 голосов по каждой статье.

BREAKING: Chief Justice Roberts: "Two-thirds of the senators present not having pronounced him guilty, the Senate adjudges that the respondent Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment." https://t.co/8m638DhtK1 pic.twitter.com/fnfHdD8AxU — ABC News Politics (@ABCPolitics) February 5, 2020

Митт Ромни объявил, что выступит против президента по первой статье за два часа до голосования.

"Я дал клятву перед богом о беспристрастном правосудии. Я глубоко религиозен. Моя вера лежит в основе того, кто я есть", – сказал он.

Ромни назвал, что то, что сделал Трамп, "ужасно неправильным". "Президент виновен в ужасающем злоупотреблении общественным доверием", – считает политик.

Выступление Ромни:

JUST IN: Mitt Romney becomes first GOP senator to say he'll vote to convict in Trump's impeachment trial.



“Corrupting an election to keep oneself in office is perhaps the most abusive and destructive violation of one’s oath of office that I can imagine.” https://t.co/G4oou9Qubc pic.twitter.com/FZwle2D1Y0 — CNN (@CNN) February 5, 2020

В ответ на это сын президента – Дональд Трамп-младший – написал в Twitter, что Ромни "был слишком слаб, чтобы побеждать демократов тогда, поэтому он теперь присоединился к ним".

Сын главы страны назвал представителя Сената "официальным членом сопротивления" и заявил, что его стоит исключить из Республиканской партии.

Дональд Трамп-младший также опубликовал фото президента в солнцезащитных очках, написав, что после неудавшегося импичмента демократы, возможно, смогут попытаться "сделать какую-то работу для американского народа ради перемен".

Mitt Romney is forever bitter that he will never be POTUS. He was too weak to beat the Democrats then so he’s joining them now.



He’s now officially a member of the resistance & should be expelled from the @GOP. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 5, 2020

Скриншот

Видео голосования:

Оправданный американский лидер на своей странице в Twitter после решения Сената опубликовал шуточное видео с бесконечными датами своих будущих президентских сроков.

Он также пообещал сделать публичное заявление 06 февраля в 12:00 (по местному времени).

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020

Добавим: Трамп стал уже третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868) и Билла Клинтона (1999), которому вынесли импичмент в Палате представителей, но оправдали в Сенате.

Также процедуру импичмента Палата представителей пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако он ушел в отставку сам.

Как писал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Зеленский также отреагировал на скандал в Штатах, заявив, что на него никто не давил.

В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента Трампа.

В январе Трамп выдвинул Украине громкое обвинение, заявив о "вмешательстве" в американские выборы. "Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого?" – возмущался он, выразив уверенность, что демократы не добьются его отставки.

