Секретный взрыв в российской лаборатории принес в Украину вспышку пневмонии: экс-советник Путина раскрыл детали

После взрыва в центре вирусологии в Новосибирске (Россия) в сентябре 2019 года в России резко возникла вспышка пневмонии, которая вскоре перешла в Украину.

Как рассказал бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в программе Алеси Бацман, заболевание докатилось до границ с Украиной в декабре – тогда большое количество людей оказалось в больницах, передает "ГОРДОН".

"Происшествие на "Векторе" могло повлиять на распространение пневмонии в России. И действительно: в октябре, ноябре, декабре 2019 года во многих регионах России прошла вспышка пневмонии, она постепенно докатилась с востока до границы России и Украины, пришла в Украину. Я видел несколько репортажей, как пневмония ударила по Сумской области, потом был репортаж из Тернополя. В результате большое количество людей заболело, оказалось в больницах", – рассказал он.

Отметим, ранее экс-разведчик КГБ Юрий Швец предположил, что коронавирус COVID-19 также мог стать результатом взрыва. По его словам, 16 сентября 2019 года, когда лаборатория взорвалась, коронавирус вырвался наружу. И тогда Кремль, увидев, насколько все может быть серьезно, чтобы перевести стрелки на кого-то другого, решил использовать Китай. Они завезли якобы коронавирус туда, в Ухань, в октябре.

Как пояснил Илларионов, тогда официальная информация говорила о том, что взорвался баллон во время ремонтных работ, площадь возгорания – 30 м², пожар был потушен, выбиты были окна и серьезной проблемы нет. Однако выяснилось, что на тушение этого пожара были отправлены 17 пожарных машин. Черный дым, который поднимался из здания, видели жители окрестных мест.

Вместе с тем, министерство обороны Российской Федерации на следующий день сообщило на своем сайте, что 16 сентября в Новосибирске были проведены специальные учения по формированию специальной автосанитарной роты из 23 пассажирских автобусов гражданского назначения, которые занимались отработкой эвакуации раненых во время чрезвычайного события.

"Якобы учения проходили в рамках больших маневров "Центр", которые проводились в эти же дни на территории России. Проблема заключается в том, что министерство обороны никогда не сообщало ранее, что такого рода учения должны были проводиться или планировались к проведению в городе Новосибирске. Это первое. Второе. На том же сайте министерства обороны можно прочитать, что в маневрах "Центр" было задействовано 20 тыс. единиц военной техники разнообразного назначения. Возникает вопрос: если у вас есть 20 тыс. единиц техники разнообразного назначения, зачем вам понадобилась реквизиция 23 автобусов гражданского назначения в Новосибирске 16 сентября? Третье. То же самое министерство обороны заранее сообщало и потом рассказывало о том, в каких местах и на каких полигонах проводятся учения "Центр". Полигона под названием "Новосибирск" в этом списке нет. Более того, в этом списке в принципе нет Новосибирской области", – пояснил он.

По мнению Илларионова, исходя из всего этого, можно сказать, что на самом деле действительно что-то произошло на предприятии "Вектор".

"По своим масштабам происшедшее существенно превосходит то, о чем сообщали официальные средства массовой информации. Произошла какая-то серьезная авария", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 сентября 2019 года, на "Векторе" произошел взрыв. ЧП случилось на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, в котором шел ремонт. После этого возник пожар на площади 30 квадратных метров, который позднее был ликвидирован.

Глава наукограда Кольцово Николай Красников, побывавший на месте ЧП, сообщил, что угрозы биологической опасности нет, ситуация находится под контролем.

Отметим, что "Вектор" является одним из крупнейших в мире депозитариев вирусов, включая штаммы оспы, птичьего гриппа и различных разновидностей гепатита. Позже оказалось, что в "Векторе" имелись и штаммы коронавируса.

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