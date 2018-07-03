"Сейчас бы воевали": Трамп похвастался успехами с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему не произошла война с Северной Кореей.

Глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter, что жалуется на ход переговоров с КНДР только оппозиция, а все остальные довольны.

"Много хороших разговоров с Северной Кореей – все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет, ни ядерных испытаний в течение восьми месяцев. Вся Азия в восторге. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется. Если бы не я, сейчас мы бы воевали с Северной Кореей", – отметил Трамп.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 липня 2018 р.

Напомним, в апреле лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний и закрыл испытательный ядерный полигон.

Позже, США с Южной Кореей провели учения "Max Thunder", после чего первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван объявил, что Северная Корея не желает вести переговоры с Америкой, так как она требует отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Штаты продолжат давление, однако все же надеются на переговоры.

10 июня лидер КНДР приехал в Сингапур на историческую встречу с Трампом. Стороны в конце переговоров подписали соглашение о признании достигнутого на саммите прогресса.

В частности, Трамп обязался обеспечить гарантии безопасности Северной Кореи, а Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации.

Кроме того, после возвращения в США глава Белого дома заявил о намерении прекратить формальное состояние войны с КНДР.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня Трамп продлил санкции против Северной Кореи на год.