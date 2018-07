"Сейчас бы воевали": Трамп похвастался успехами с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему не произошла война с Северной Кореей.

Глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter, что жалуется на ход переговоров с КНДР только оппозиция, а все остальные довольны.

"Много хороших разговоров с Северной Кореей – все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет, ни ядерных испытаний в течение восьми месяцев. Вся Азия в восторге. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется. Если бы не я, сейчас мы бы воевали с Северной Кореей", – отметил Трамп.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!