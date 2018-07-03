"Сейчас бы воевали": Трамп похвастался успехами с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему не произошла война с Северной Кореей.
Глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter, что жалуется на ход переговоров с КНДР только оппозиция, а все остальные довольны.
"Много хороших разговоров с Северной Кореей – все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет, ни ядерных испытаний в течение восьми месяцев. Вся Азия в восторге. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется. Если бы не я, сейчас мы бы воевали с Северной Кореей", – отметил Трамп.
Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 липня 2018 р.
Напомним, в апреле лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний и закрыл испытательный ядерный полигон.
Позже, США с Южной Кореей провели учения "Max Thunder", после чего первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван объявил, что Северная Корея не желает вести переговоры с Америкой, так как она требует отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке.
При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Штаты продолжат давление, однако все же надеются на переговоры.
10 июня лидер КНДР приехал в Сингапур на историческую встречу с Трампом. Стороны в конце переговоров подписали соглашение о признании достигнутого на саммите прогресса.
В частности, Трамп обязался обеспечить гарантии безопасности Северной Кореи, а Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации.
Кроме того, после возвращения в США глава Белого дома заявил о намерении прекратить формальное состояние войны с КНДР.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня Трамп продлил санкции против Северной Кореи на год.
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