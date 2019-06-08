ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Считали себя русскими": Путин сделал громкое заявление об Украине

4.6тЧитать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сформировалась "на краю Российской империи".

Об этом, как передает УНИАН, он сказал на Петербургском международном экономическом форуме. При этом российский лидер отметил, что украинцы, русские и белорусы якобы являются одним народом, однако "оснований для государственного объединения нет".

"В свое время не было никакой Украины, и украинцы, Запорожская сечь по сути вошла в состав империи. Они же не входили как украинцы – русские. Там определялась история, язык, вера, религия, все считали себя русскими… Украина – у края, на краю империи все это формировалось", – утверждает российский глава.

Новости
"Надеюсь познакомиться": Путин послал важный сигнал Зеленскому

"Близость [Украины] к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировало желание ближе быть к той части Европы. Вполне законное желание, на самом деле, ничего здесь нет предосудительного", – добавил Путин.

По его словам, перед Первой мировой войной некоторые страны, которые планировали воевать с Россией, начали развивать идею украинской идентичности, "расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что-то от него отодрать".

"Ну эту идею подхватывали, развивали... То же самое с Беларусью", – сказал президент страны-агрессора.

Владимир Путин

Владимир Путин

Украинская правда

Как писал OBOZREVATEL, в ходе Петербургского международного экономического форума Путин также заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский пока себя не проявил.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияСанкт-Петербург
Теги
УкраинаНовости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
92
24
Смешно
3
Интересно
1
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrova Kristina
Petrova Kristina
Не считайте себя русскими, я вас умоляю! Не надо русским такого позорища!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейт Адам
Рейт Адам
А дед- то ,совсем кукушкой поехал!))) Скоро начнет заряжать про ,,рюзьке высшая расса,, ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинские ученые подсчитали возраст Вселенной - чуть младше Украины
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel