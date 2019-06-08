"Считали себя русскими": Путин сделал громкое заявление об Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сформировалась "на краю Российской империи".

Об этом, как передает УНИАН, он сказал на Петербургском международном экономическом форуме. При этом российский лидер отметил, что украинцы, русские и белорусы якобы являются одним народом, однако "оснований для государственного объединения нет".

"В свое время не было никакой Украины, и украинцы, Запорожская сечь по сути вошла в состав империи. Они же не входили как украинцы – русские. Там определялась история, язык, вера, религия, все считали себя русскими… Украина – у края, на краю империи все это формировалось", – утверждает российский глава.

"Близость [Украины] к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировало желание ближе быть к той части Европы. Вполне законное желание, на самом деле, ничего здесь нет предосудительного", – добавил Путин.

По его словам, перед Первой мировой войной некоторые страны, которые планировали воевать с Россией, начали развивать идею украинской идентичности, "расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что-то от него отодрать".

"Ну эту идею подхватывали, развивали... То же самое с Беларусью", – сказал президент страны-агрессора.

Владимир Путин Украинская правда

Как писал OBOZREVATEL, в ходе Петербургского международного экономического форума Путин также заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский пока себя не проявил.

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