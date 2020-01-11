В связи с появлением информации, подтверждающей, что пассажирский самолет компании МАУ был сбит иранской ракетой, обнаруживаются высказывания, будто бы гибель украинского Боинга под Тегераном аналогична гибели малайзийского Боинга над Донбассом.

Немалое изумление вызывают такого рода комментарии, как, например, у Юрия Бутусова:

7. Возникла та же самая тактическая ситуация как и 17-го июля 2014-го года на Донбассе, когда российское командование для обеспечения секретности направило в засаду на украинские самолеты одну установку "Бук-М1", без радара управления, без связи с системой ПВО, без средств распознавания целей, а просто с приказом сбивать всех, ведь на Украину можно списать все ошибки и жертвы. Тактическая проблема аналогична и здесь - ЗРК "Тор" получил приказ действовать автономно.

Авторы, пишущие об "аналогиях", забывают самое главное в такого рода трагедиях – это наличие или отсутствие умысла, наличие или отсутствие у нажимающих на гашетку намерения сбить пассажирский самолет.

В случае с МН17 есть намерение, документально подтвержденное уликами, в том числе разговором за 2 минуты до катастрофы: "К вам полетела птичка. – Это разведчик или большая? – За тучами не видно"(*).

В случае с PS752 доказательств намеренного сбития иранцами украинского самолета, по крайней мере, пока нет. Кроме того, непонятно в принципе, зачем эта катастрофа нужна была бы – хоть КСИРу, хоть аятоллам.

В отличие от прямой заинтересованности исполнителей и их командования в гибели МН17.

Если в гибели самолетов и имеются аналогии, то они другие.

Сбитие пассажирских самолетов по ошибке:

- Ту-154 рейса SB1812 Тель-Авив – Новосибирск авиакомпании "Сибирь" 4 октября 2001 г.

- Боинг-737 рейса PS752 Тегеран – Киев авиакомпании "МАУ" 8 января 2020 г.

Сбитие пассажирских самолетов с умыслом:

- Юнкерс Ю-52 "Калева" рейса 1631 Таллинн – Хельсинки авиакомпании "Аэро" 14 июня 1940 г.

- Боинг-747 рейса KAL007 Нью-Йорк – Сеул авиакомпании "Корейские авиалинии" 1 сентября 1983 г.

- Боинг-777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур авиакомпании "Малайзийские авиалинии" 17 июля 2014 г.

Новости Иран сбил самолет МАУ по просьбе Кремля

Отечество отличается от других стран даже в таких трагических историях.

Даже от Ирана.

Даже от иранского КСИРа.

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(*) Если самолет летит на высоте 10,2 км, да еще "за тучами", то с земли не видно не только то, является ли он разведчиком или транспортником. В этом случае с земли его совсем не видно – от слова "совсем".

Если же "птичку" за тучами все же увидели, то ее увидели не невооруженным глазом, не в бинокль, не в подзорную трубу, ее увидели на экране радара. А если ее увидели на экране радара, то тогда же немедленно увидели и характеристики полета "птички": высоту, скорость, курс, размер самолета. И тогда сразу же наблюдателю(ям) стало ясно – это не транспортник, не разведчик, не штурмовик, не истребитель. Это "пассажир". И тут же отдали команду на поражение: "К вам полетела птичка".

П.С. Почему в посте не упоминается "Винсенс"?

Ракетный крейсер ВМС США "Винсенс" действительно сбил иранский лайнер А300 компании Iran Air 3 июля 1988 г.

Руководство США практически сразу же признало и ошибку и ответственность своих военных. Уже 5 июля, через два дня после катастрофы, президент Рональд Рейган не только признал ответственность США, но и выразил сожаление по поводу гибели людей. На прямой вопрос, означает ли его заявление извинение в адрес Ирана, Рейган ответил "Да". 11 июля Рейган заявил, что США предложит компенсацию семьям погибших.

В отличие от этого руководство СССР и России не только не приносило извинений, но и не признавало ответственности – ни своих военных, ни своей – за сбитие пассажирских самолетов и гибель невинных людей в случаях "Калевы", KAL007, МН17.

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