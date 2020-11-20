Санду потребовала полного вывода российских войск из Приднестровья

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские войска должны уйти из Приднестровья.

Как сказала она в интервью "Европейской правде", сейчас Приднестровье – это регион, который откололся (breakaway region), куда представители конституционной власти Молдовы не могут даже попасть.

"И – да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами", – отметила Санду.

При этом она выступает против федерализации Молдовы, о чем говорил ее предшественник Игорь Додон.

"Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", – подчеркнула новоизбранный президент.

По ее словам, к окончательному политическому решению конфликта Молдова не сможет прийти самостоятельно, потому что Россия – это часть переговорного формата.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майя Санду заявила, что ее позиция по Крыму остается неизменной – это часть Украины.