Санду потребовала полного вывода российских войск из Приднестровья
Представители конституционной власти Молдовы не могут даже попасть в Приднестровье
Решения конфликта должно включать полный вывод российских войск
При этом Санду выступает против федерализации Молдовы
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские войска должны уйти из Приднестровья.
Как сказала она в интервью "Европейской правде", сейчас Приднестровье – это регион, который откололся (breakaway region), куда представители конституционной власти Молдовы не могут даже попасть.
"И – да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами", – отметила Санду.
При этом она выступает против федерализации Молдовы, о чем говорил ее предшественник Игорь Додон.
"Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", – подчеркнула новоизбранный президент.
По ее словам, к окончательному политическому решению конфликта Молдова не сможет прийти самостоятельно, потому что Россия – это часть переговорного формата.
Как сообщал OBOZREVATEL, Майя Санду заявила, что ее позиция по Крыму остается неизменной – это часть Украины.