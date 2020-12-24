Санду на инаугурации заговорила на украинском языке. Видео

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду во время инаугурации сказала несколько фраз на украинском языке.

Всего в инаугурационной речи, которую транслировал телеканал Moldova 1, президент Молдовы задействовала четыре языка – болгарский, гагаузский, украинский и русский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни и вселить уверенность в завтрашнем дне", – сказала Санду по-русски.

И добавила на ломаном украинском: "Я буду требовать от соответствующих государственных учреждений решать проблемы граждан".

Присутствующие на инаугурации встретили речь президента аплодисментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майя Санду победила на выборах президента Молдовы, которые состоялись 15 ноября.

16 декабря парламент Молдовы вернул русскому языку статус языка межнационального общения, что фактически приравняло его к государственному. Также парламент снял запрет на трансляцию российских телеканалов.