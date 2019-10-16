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16 октября • обновлено в 09:40
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Самолеты США и Турции "сцепились" над Сирией: детали опасного инцидента

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Американский военный самолет перехватил турецкие истребители над Сирией.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Fox News. Отмечается, что на перехват самолетов вылетело несколько американских F-15, а также ударные вертолеты AH-64D Apache.

Опасный инцидент произошел над американской базой недалеко от города Айн-Исса. По словам журналиста, Вашингтон уже направил официальную жалобу министерству обороны Турции.

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Самолеты столкнулись над Сирией

Самолеты столкнулись над Сирией

Иллюстрация

По информации СМИ, турецкие самолеты, участвующие в операции "Источник мира" на севере Сирии, слишком близко подлетели к военным США, которые располагаются в этой части страны.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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