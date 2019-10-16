Самолеты США и Турции "сцепились" над Сирией: детали опасного инцидента

Американский военный самолет перехватил турецкие истребители над Сирией.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент Fox News. Отмечается, что на перехват самолетов вылетело несколько американских F-15, а также ударные вертолеты AH-64D Apache.
Опасный инцидент произошел над американской базой недалеко от города Айн-Исса. По словам журналиста, Вашингтон уже направил официальную жалобу министерству обороны Турции.
Самолеты столкнулись над Сирией
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По информации СМИ, турецкие самолеты, участвующие в операции "Источник мира" на севере Сирии, слишком близко подлетели к военным США, которые располагаются в этой части страны.
U.S. military sends F-15 fighter jets, Apache gunships in "show of force" to disburse Turkish-backed forces who came "very close" to U.S. troops west of Ain Issa, Syria. Turkish-backed fighters “violated a standing agreement" not to threaten American troops: U.S. official— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) 15 октября 2019 г.
Как писал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
Вскоре Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
15 октября глава США ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.
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