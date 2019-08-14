Самолет России чуть не протаранил истребитель НАТО: разгорелся скандал

В НАТО назвали "опасным маневром" инцидент над Балтийским морем, в ходе которого российский истребитель едва не врезался в траекторию самолета Альянса, "прогоняя" его от лайнера министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом со ссылкой на заявление представителя Североатлантического альянса в среду, 14 августа, сообщил телеканал CNN.

"Самолет Ту-214 имел действующий план полета, идентифицировал себя и ответил воздушной диспетчерской службе. Два самолета сопровождения Су-27 летели без плана полета, их транспондеры были выключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами. Это может поставить под угрозу гражданские и военные самолеты, действующие в этом районе", – заявили в НАТО.

Самолет России чуть не протаранил истребитель НАТО Скриншот из видео

Представитель Альянса отметил, что о том, кто именно находился на борту российского самолета, известно не было.

"После того, как была проведена оценка намерений, два истребителя F-18 повернули влево, чтобы отдалиться от самолета, на перехват которого они вылетели. Незадолго до этого один из российских истребителей Су-27 также повернул влево и почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом", – подчеркнул он.

"Благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота F-18 потенциально опасная ситуация для обоих самолетов была исключена", – добавили в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 августа, истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к лайнеру российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над Балтийским морем.

В сети появилось видео, на котором российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18.

Вскоре стало известно, что истребитель принадлежит ВВС Испании, однако базируется в литовском Шяуляйе с мая по 31 августа.

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