Саакашвили официально выдвинули в премьеры Грузии

Грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента страны Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры.

О таком решении 7 сентября заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, передает "Грузия Online".

Ожидается, что вечером Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию.

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", – пояснил Вашадзе.

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