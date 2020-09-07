Саакашвили официально выдвинули в премьеры Грузии

Михеил Саакашвили выдвинут кандидатом в премьеры Грузии. ua.news
Грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента страны Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры.
О таком решении 7 сентября заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, передает "Грузия Online".
Ожидается, что вечером Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию.
"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", – пояснил Вашадзе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 августа председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Несмотря на то, что там на него зарегистрировали несколько уголовных производств.
Саакашвили решил покинуть Украину и возвратиться в Грузию якобы из-за предстоящих парламентских выборов.
В то же время он заверил, что останется на госслужбе в Киеве.
В свою очередь министр юстиции Грузии Тея Цулукиани предупредила, что в случае, если Саакашвили вернется на родину, его задержат прямо на границе.
Однако 28 августа опозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД), которую возглавляет Саакашвили, заявила о своем намерении выдвинуть его кандидатом в премьер-министры страны перед парламентскими выборами.
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