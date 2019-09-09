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9 сентября • обновлено в 23:28
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"С Трампом договоримся": Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США

3.6т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2021 году Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.

Об этом он сказал на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа – США в Минске, предложив провести за два года еще одну встречу на стадионе "Динамо", передает tribuna.com (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей США. Уточняю, чтобы не заподозрили нехорошее, как будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США. Потому что в США должны проводить этот матч", – сказал он.

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"С Дональдом Трампом мы договоримся. И я думаю, что он появится здесь на этом стадионе в столице очередных легкоатлетических игр матча века!" – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко попросил у США помощи в защите от давления России.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь Минск
Тег
видео
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Semenov Igor
Semenov Igor
Все больше и больше Лукашенко напоминает тех, кто любит за деньги или пока дают деньги....
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