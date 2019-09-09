"С Трампом договоримся": Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2021 году Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.

Об этом он сказал на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа – США в Минске, предложив провести за два года еще одну встречу на стадионе "Динамо", передает tribuna.com (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей США. Уточняю, чтобы не заподозрили нехорошее, как будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США. Потому что в США должны проводить этот матч", – сказал он.

Лукашенко 24 канал

"С Дональдом Трампом мы договоримся. И я думаю, что он появится здесь на этом стадионе в столице очередных легкоатлетических игр матча века!" – добавил президент.

Глядзець да канца. Без смс і рэгістрацыі. Мінск - сталіца ЗША. pic.twitter.com/FeQw5er2w3 — Вумны Вужака (@seller_shmeller) September 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко попросил у США помощи в защите от давления России.

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