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''С паспортом ''ДНР''?'' В сети разгорелся скандал из-за задержанного в Сирии украинца

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Курдские повстанцы в Сирии объявили о поимке по подозрению в сотрудничестве с Исламским государством восьмерых мужчин, среди который якобы есть украинец.

Така информация была обнародована на сайте курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Также были опубликованы фото захваченных.

Так, курды показали список:

Adil Rahimov, (Abu Amina Uzbeki), 58, Uzbekistan

Farhad Qaderov (Abu Bilal Uzbeki), 28, Uzbekistan

Mohammad Dawlat (Abu Moshab Tajiki), 22, Tajikistan

Askar Zarmanbetov (Abu Dawoud Nougha), 27, Ukraine

Sattibek Oshibaev (Abu Rouqaya), 30, Kazakhistan

Bimuraev Begjan (Abu Sara), 30, Russia

Soulay Noah Su (Abu Souleiman al-Amriki), 16, USA

Lucas Glaß (Abu Ibrahim al-Almani), 31, Germany.

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Задержанные в Сирии

Задержанные в Сирии

Мужчин задержали 6-7 января, они якобы планировали нападения на гражданских лиц в Сирии.

В то же время в сети разгорелся настоящий скандал. Пользователи предположили, что схваченный "украинец" и вовсе может являться гражданином РФ, который пытается избежать депортации в Россию.

"Задержанный в Сирии "украинец-игиловец" – Аскар Зарманбетов и внешностью, и ФИО полностью соответствуют истинному "б*ндеровцу", – иронизирует в своем Twitter блогер "Фашик Донецкий".

И тут же добавляет: "Не удивлюсь, если у так называемого украинца паспорт "ДНР" или "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, одного из главарей группировки ИГИЛ Абу аль Умарайна, причастного к громкому убийству американца Питера Кэссига, уничтожили на юге Сирии.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Крым Андрей
Крым Андрей
А что, б\Украина мало кому свои паспорта раздаёт?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Abu Dawoud Nougha". Нохчи - чеченцы. А так как Украина любит давать паспорта "борцам за независимость Ичкерии", неудивительно что он "щирий украинец".
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Он Алекс, а ещё аж два представителя "западного мира" граждане США и Германии. Не заметил? И о них почему-то ни слова.
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Он Алекс
Он Алекс
Чечеткин Иван, ещё в компашке Bimuraev Begjan (Abu Sara), 30, Russia. Почитатель русского мира
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