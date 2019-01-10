''С паспортом ''ДНР''?'' В сети разгорелся скандал из-за задержанного в Сирии украинца

Курдские повстанцы в Сирии объявили о поимке по подозрению в сотрудничестве с Исламским государством восьмерых мужчин, среди который якобы есть украинец.

Така информация была обнародована на сайте курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Также были опубликованы фото захваченных.

Так, курды показали список:

Adil Rahimov, (Abu Amina Uzbeki), 58, Uzbekistan

Farhad Qaderov (Abu Bilal Uzbeki), 28, Uzbekistan

Mohammad Dawlat (Abu Moshab Tajiki), 22, Tajikistan

Askar Zarmanbetov (Abu Dawoud Nougha), 27, Ukraine

Sattibek Oshibaev (Abu Rouqaya), 30, Kazakhistan

Bimuraev Begjan (Abu Sara), 30, Russia

Soulay Noah Su (Abu Souleiman al-Amriki), 16, USA

Lucas Glaß (Abu Ibrahim al-Almani), 31, Germany.

Задержанные в Сирии

Мужчин задержали 6-7 января, они якобы планировали нападения на гражданских лиц в Сирии.

В то же время в сети разгорелся настоящий скандал. Пользователи предположили, что схваченный "украинец" и вовсе может являться гражданином РФ, который пытается избежать депортации в Россию.

"Задержанный в Сирии "украинец-игиловец" – Аскар Зарманбетов и внешностью, и ФИО полностью соответствуют истинному "б*ндеровцу", – иронизирует в своем Twitter блогер "Фашик Донецкий".

И тут же добавляет: "Не удивлюсь, если у так называемого украинца паспорт "ДНР" или "ЛНР".

Искусство заголовка :

Курды заявили о поимке украинца среди боевиков ИГИЛ



Вот он на фото, кстати



И ещё - задержанный в Сирии "украинец-игиловец" - Аскар Зарманбетов и внешностью и ФИО полностью соответствуют истинному "бандеровцу".



И про задержанного кацапа ни слова



Магия, не? pic.twitter.com/aN4ZM11fr4 — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 9 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, одного из главарей группировки ИГИЛ Абу аль Умарайна, причастного к громкому убийству американца Питера Кэссига, уничтожили на юге Сирии.