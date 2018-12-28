Лифты в многоэтажных домах Луганска будут работать всю новогоднюю ночь. Чо, Илон Маск? А? Съел?
Старшина Запаса
- Изя, а чем отличается американский Санта Клаус от русского Деда Мороза?
- Американский Санта Клаус, Сёма, приносит подарки и радость людям, а русский Дед Мороз - гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".
Шутки тёти Розы
Представьте себе степень душевного здоровья главы государства, который (на полном серьезе) загибающимся от нищеты россиянам дарит в качестве новогоднего подарка ракетный комплекс. Немцов покойный ох как прав был.
Марина Молчанова
Лично мне кажется опасным, что люди, предлагающие повернуть Гольфстрим и тем самым уничтожить Америку, не сидят в сумасшедшем доме, а беспрепятственно ходят по улицам. Там же дети!
Leonid Gozman
Диета россиянина.
- Дорогая, что у нас на ужин?
- Успешные испытания ракетного комплекса Авангард, милый.
Путин назвал “замечательным, отличным подарком стране к Новому году” успешное испытание ракетной системы "Авангард".
ПОДСКАЖИТЕ ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО НЕПОНРАВИВШИЙСЯ ПОДАРОК ВЕРНУТЬ?
Дядюшка Шу
Страна до сих пор не умеет делать компьютеры. В стране почти нет нормальных дорог. Промышленных роботов тоже почти нет. Наш единственный ржавый авианосец топит плавдоки. На строительстве космодрома своровали сотни миллиардов. Но в наличие уникального новейшего оружия все верят.
Проф. Преображенский
Вот сидят зеки и гордятся тем что их Зона самая большая в Мире, и у их вертухаев самые лучшие автоматы и самые злобные псы. А пахан зоны самый крутой вор. Больше него не украл никто. Разве это не поводы для гордости? Правда на этой зоне очень плохо кормят. Ну это же фигня?
Абдалла
В Швейцарии выпустили элитные часы специально для высокопоставленных российских чиновников-олигархов. С обратным отсчётом времени.
У российских чиновников привычка покупать огромное количество часов тесно связана с фобией пропустить последний самолёт.
Уголок циника
С наступающим в 19-ый раз подряд годом Крысы, дорогие россияне!
Шутки тёти Розы
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