Русский след в погромах: во Франции заявили о расследовании

Французские власти проверяют информацию о том, что Россия может быть причастна к массовым протестным акциям и беспорядкам на фоне демонстраций "желтых жилетов".

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Московский комсомолец. "Посмотрим на результаты этого расследования", - сказал дипломат, добавив, что не намерен комментировать предположения до появления точных данных.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что Москва причастна к беспорядкам в Париже - вывод был сделан на основе фотографии двух активистов в желтых жилетах с флагом "ДНР".

Отметим, что во время протестов во Франции пророссийские Twitter-аккаунты разгоняли по сети неправдивую информацию о "желтых жилетах" для разрушения репутации президента страны Эммануэля Макрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

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