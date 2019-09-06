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8 сентября • обновлено в 11:21
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Русские церкви в Европе хотят проголосовать за присоединение к РПЦ: что это значит

6.7т Читать материал на украинском

В субботу, 7 сентября, архиепископия русских церквей в Западной Европе решит, присоединится ли она к Русской православной церкви.

Генеральная ассамблея соберется на заседание, на котором проголосует за дальнейшую судьбу, пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что в ноябре 2018 года Вселенский патриархат лишил архиепископию статуса экзархата и предписал приходам русской традиции влиться в местные грекоязычные епархии. Однако церковная организация с центром в Париже не подчинилась указанию Константинополя.

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Русские церкви в Европе захотели присоединиться к РПЦ

Русские церкви в Европе захотели присоединиться к РПЦ

parisgid.ru

Примечательно, что незадолго до дня голосования Вселенский патриарх Варфоломей дал отпускную грамоту главе русской архиепископии Иоанну (Реннето), официально освободив его от руководства приходами русской традиции.

Новоназначенный же местоблюститель митрополит Эммануил заявил, что архиепископ Иоанн больше не имеет никакой административной и пастырской ответственности за общины русской архиепископии, а решения ассамблеи 7 сентября не будут иметь никакой силы.

Появилась и реакция Иоанна – он не признал ни решения Константинополя о лишении Томоса, ни снятие его с места главы церквей.

Архиепископ Иоанн

Архиепископ Иоанн

spzh.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Константинополе официально объяснили, почему забрали Томос у русских приходов в Европе.

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Место
Франция
Тег
РПЦ
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Перепил Недо
Перепил Недо
Разве ж это церковь? Это просто подразделение пропагандонского ордынского аппарата власти.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Мельничук Олександр, "законний томос", ты с печки епнулся что ли , селюк?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
CARGO 100, от і ми отримали законний томос - можеш і собі провернути той фентель з пєрдахом.
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