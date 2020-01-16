"Русские начали войну": в Европе Путина жестко поставили на место из-за Польши

В Европарламенте поддержали Польшу, которая выступила против обвинений президента РФ Владимира Путина в том, якобы поляки ответственны за начало Второй мировой войны.

Большинство евродепутатов поддержали мнение, что СССР несет ответственность за начало войны, передает RMF24.

"Не все говорили в один голос, но большинство указывало на русскую ответственность за провоцирование войны путем заключения пакта Молотова-Риббентропа", – говорится в сообщении.

Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что искажение истории угрожает демократическому обществу.

"Европейская комиссия полностью отвергает любые ложные утверждения, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны, или изображать жертвы, таких, как Польша, как преступников", – акцентировала она.

Ее поддержала политик Сандра Калниете из Европейской народной партии: "Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны".

Также против Путина выступил немецкий евродепутат Райнхард Бютикофер.

"Этот тип преображения, перебрасывания исторической вины может стать первым шагом к идентификации целей для агрессии. ЕС должен быть настороже", – сообщил он.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковали скандальное заявление Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство будет отстаивать правду и историческую память после скандальной речи на эту тему президента РФ.

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