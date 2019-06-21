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"Русофобская провокация!" Кремль отреагировал на протесты в Грузии

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Массовые протесты, которые прошли в Грузии являются "русофобской провокацией".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив обеспокоенность Москвы, передает ТАСС.

"Все то, что вчера (20 июня) происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", – отметил он.

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Песков добавил, что "был вопрос их непосредственной личной безопасности (членов делегации из РФ), и на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это требует крайнего осуждения".

"Подобные проявления русофобии вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Давайте не забывать, что Грузия - страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России. Это вопрос крайне серьезный", – подчеркнул он.

Протесты в Тбилиси

Протесты в Тбилиси

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Кроме того, в протестах в Грузии пропагандисты Кремля нашли "украинский след".

Также опубликованы самые яркие фотографии массовых протестов, которые произошли в Грузии.

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Тема
Протесты в Грузии
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кремль посмеялся и...только
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Вышвыривать Россию со всех сторон.
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