Румынию накрыл ледяной армагеддон: десятки пострадавших. Впечатляющие кадры

Юг Румынии накрыла мощная стихия: на города обрушился ураган с ледяным дождем, который парализовал движение и принес множество повреждений.

В частности, в столице страны – Бахаресте – ветер повалил более двух тысяч деревьев. Местные жители делятся в сети фото и видео необычного явления. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Ледяные скульптуры радуют глаз горожан, однако пугают фермеров, так как урожай, скорее всего, потерян. Все фруктовые деревья покрылись толстым слоем льда.

Во время непогоды травмировалось уже более полусотни человек.

Чтобы справиться с последствиями непогоды, румынские чрезвычайные службы работают в усиленном режиме.

Bucharest freezing rain event on Jan 26th - thanks to Mihai Matara flr the report! pic.twitter.com/U9k00oXqAz