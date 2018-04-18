"РПЦ - наш филиал": в ФСБ сделали громкое признание

Русская православная церковь (РПЦ) фактически является филиалом Федеральной службы безопасности РФ.

"РПЦ – это почти наш филиал, они там сами с собой разбираются. Назначение на крупные посты согласуется", – заявил неназванный действующий офицер ФСБ в интервью Радио Свобода.

Он также рассказал, что спецслужба начала заниматься иеговистами задолго до их официального запрета в России, поскольку члены религиозной организации "в силу веры не подвержены пропаганде, не идут на вербовку".

"Всех их давно посчитали, личности установлены. Официальная версия – это тоталитарная секта экстремистов… Система видит в них угрозу, так как они организованы и независимы, когда-нибудь могут и за власть побороться, а руководство у них в США. Борются с ними только потому, что они потенциально угрожают власти, а вовсе не из-за того, что они отказываются от переливания крови!" – пояснил офицер ФСБ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в РПЦ призвали к захвату левобережной Украины.