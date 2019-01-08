Рождественское чудо: спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в себя

В больнице пришел в себя 10-месячный малыш, который выжил во взрыве дома в Магнитогорске.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что мальчик Ваня уже активно реагирует и общается с мамой, передает ТАСС.

Чиновник отметила, что состояние ребенка за время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии существенно улучшилось. Он уже два дня дышит самостоятельно и эмоционально входит в контакт с окружающими.

"У него есть голос, это очень важно. Он со вчерашнего дня уже подплакивает, это очень хороший признак. Общий метаболизм стабилизировался, ножка стабильная, нет некротических областей, но процесс заживления будет очень долгим", — сообщила Скворцова.

Спасенный магнитогорский младенец minsknews.by

Сейчас выживший малыш проходит комплексную терапию. Медики надеются полностью сохранить ребенку ногу, которая была сломана и сильно обморожена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что администрация Магнитогорска опубликовала список 39 погибших в результате обрушения подъезда жилого дома 31 декабря.