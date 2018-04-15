Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

РосТВ поймали на жутком ляпе в сюжете про обстрел Сирии

7.6тЧитать новость на украинском

Российский пропагандистский телеканал "Россия 24" выдал сюжет об обстреле украинского Луганска за кадры удара по Сирии.

О том, что ролик пропагандистов о Сирии на самом деле был снят в 2015 году в Луганске, написал пользователь Twitter с никнеймом Necro Mancer.

"Я и не знал, что Луганск в Сирии", - иронично подчеркнул он.

Вот как выглядит ролик "России 24" о Сирии:

Новости
Удар по Сирии: США и союзники представили новую резолюцию

Видео обстрела Луганска в феврале 2015 года:

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии. Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение США и союзников нанести авиаудары по Сирии.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Поделиться в Facebook

Наши блоги