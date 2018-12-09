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Россияне руководят погромами во Франции: появилось еще одно доказательство

17.4тЧитать материал на украинском

В соцсетях появилось видео, снятое в Париже, которое свидетельствует о причастности России к французским массовым протестам "желтых жилетов".

В видеоролике "желтые жилеты" бьют окна в домах недалеко от Триумфальной арки в Париже. В какой-то момент слышно, как погромщикам кричат "Назад! Назад!" на русском языке, после чего они начинают отступать.

Запись опубликована на YouTube 9 декабря.

Новости
Переросли в насилие: во Франции с новой силой вспыхнули протесты ''желтых жилетов''

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обвинил в организации протестов лидера французской правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, заявив, что именно ее призывы повлияли на мятежников. Как известно, она является ярой сторонницей президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, участники акции протестов "желтых жилетов" развернули в Париже флаг террористической "ДНР", что тоже показало причастность России.

Место
Франция
Теги
Европейский СоюзРоссияпротест
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Комментарии на сайте не модерированы
Illiashenko Oleksandr
Illiashenko Oleksandr
Неужели Путин приказал повысить цены на горючее во Франции ? И прочее занижение социальных гарантий. Прежде чем НАГЛО ВРАТЬ - ДУМАТЬ НАДО. Не все же в Украине ЗАШОРЕННЫЕ ДУРАКИ.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Illiashenko Oleksandr, И жизнь твоя в сортире ( России ) хороша ! Петух двухглавый ты, и в заднице твоей перо ! От злобы твой АНАЛ в комок свело !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Русня спалилась, активно участвуя в парижских беспорядках... Флаг ДНР на "бариккадах" + команды на русском при погромах магазов в центре города !
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Handus Sergei
Handus Sergei
-Hazard !!!
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