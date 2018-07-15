МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

Россиянам теперь не до Крымнаша

2.5т

История повторяется.

У некоторых моих знакомых в 2014 году под влиянием пропаганды съехала крыша. Что характерно, в последнее время многих из них жизнь перевоспитала. Один на пенсию собирался через несколько лет, — кинули, готов выходить на протесты. У другого близкую родственницу хотят посадить как "Свидетеля Йеговы", - он в шоке, материт Путина и Гундяева. Третий пострадал от реформы здравоохранения в Москве, у четвертой силовики бизнес отжали и т.д. Теперь им всем не до Крымнаша. Враги, говорят, в Кремле сидят, а не в Киеве или Вашингтоне.

Новости
Неужели Украина для мирового сообщества в 2018 значит меньше, чем Афганистан в 1980?

Перефразируя пастора Мартина Нимеллера можно сказать:

Когда они пришли за оппозиционными активистами, я молчал — я не был активистом.

Когда они пришли за украинцами, я молчал — я не был украинцем.

Когда они пришли на крымскими татарами, я молчал — я не был крымским татарином.

Когда они пришли за йеговистами, я молчал — я не был йеговистом.

Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Игоря Эйдмана
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
5
Смешно
2
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги