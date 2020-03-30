Главная Новости
30 марта • обновлено в 08:43
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Россия запускает сценарий по изгнании Италии из ЕС

5.8т

Российский военный десант в Италии, цель которого вовсе не спасение итальянцев, уже начинает порождать первые злокачественные плоды. Плоды, несущие ту же угрозу для Италии, что и любое российское присутствие в ЕС для европейского сообщества в целом.

Несколько дней назад в материале "Итальянские каникулы российской военной разведки" я постарался максимально полно описать тот комплекс целей и задач, которые выполняет “конвой спасения” от Министерства обороны РФ, а вовсе не от Министерства здравоохранения, в далекой Италии. И помимо комплекса медийных целей, пиара, разведки, политического давления, отвлечения внимания от собственных проблем, в том числе и эпидемии коронавируса в РФ, решалась так же задача по дальнейшей дестабилизации ЕС. А если быть точнее – подготовки фундамента для выхода Италии из состава ЕС по сценарию, буквально “на ура” сыгранному в Великобритании. И как я написал выше, первые злокачественные плоды этой игры уже проявляют себя.

Не зря в состав российской “команды спасения” Италии, которая своей численностью уж точно не смогла бы кардинально переломать эпидемиологическую ситуацию в этой стране, входили не столько медики, сколько военные журналисты, визажисты, специалисты по сценическому освещению и совершенно не связанные с медициной лица, причем ряд из которых, имеют непосредственное отношение к разведке, а так же Силам специальных операций.

В итоге, не прошло и недели как российский конвой хозяйничает в Италии, а в социальных сетях уже появляются негативные высказывания в адрес Европейского союза, который не помог Италии в трудную минуту, хотя именно европейские медики, в частности из Германии, первые протянули руку помощи итальянцам. Но ведь немцы не ездили по дорогам Италии с флагами ФРГ и под марш "Lore Lore Lore". А потому – не считается!

Социальные сети сейчас начинают заполнять видео снятые автомобилистами, запечатлевшими конвой ВС РФ, груженный на 80% бесполезным для борьбы с коронавирусом оборудованием, но вызывающий хвалебные возгласы снимающих. Некие, неблаговидной внешности граждане на камеру снимают флаги ЕС и вместо них на флагштоки устанавливают российские триколоры. И все эти видео получают сумасшедшую раскрутку по показам, лайкам и комментариям, причём, в немалой степени из русегмента интернет.

Параллельно в социальных сетях, например, таких как Telegram, создаются группы подчеркивающие коллапс в Италии и, как не странно других странах ЕС, имеющих социально-взрывоопасные регионы. Например "Каталонский карантин", вещающий о безнадежном и плачевном положении Испании, на фоне “безразличия” ЕС.

В своём прошлом материале я отмечал, что европейским спецслужбам стоит иметь ввиду, что в составе этих военных "спасателей" из России есть специалисты по "гибридным операциям", которые могут вместе с любителями России в самой Италии активизировать сеть своих сторонников, а так же специалисты по информационно-психологическим операциям. А с учётом морально- психологического состояния итальянцев под воздействием трагедии, которая происходит, очень легко взорвать общество. И этот процесс, очевидно, уже начался.

Максимально дискредитируя Европейский Союз в информационном пространстве, цель России вырвать из состава ЕС ещё один кусок, а если повезет и два. Пользуясь темой коронавирус Кремль, предпримет попытку дестабилизации Европы через Италию и Испанию, устраивая либо очередную феерию с приставкой #EXIT, либо дестабилизируя Каталонию, Бергамо, Ломбардию в режиме народных республик.

Конечно, рано или поздно, но российские военные покинут Италию. Но это не означает, что страна окажется в безопасности. Ведь после отбытия российских военных, итальянским спецслужбам необходимо будет обратить внимание уже не только на тех, кто в парламенте страны способствовал проникновению этого контингента в самое сердце ЕС, но и на тех, кто на протяжении всего этого времени с ними контактировал.

Ведь помимо разведки, эти “спасатели”, более чем уверен, проводили и глубокую вербовку. Причем порою сами же вербуемые, могли не догадываться, что с ними проводится глубокая психологическая работа. Как-никак, а без своих людей в другой стране, произвести её дестабилизацию, практически не возможно, полагаясь лишь на информационный потенциал. Кстати, Каталония тому яркий пример. А чем больше завербованных и переубежденных, тем проще расшатывать и разрушать.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Злой одессит Злой одессит
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
7
14
Смешно
4
Интересно
20
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Наоборот, радоваться надо! Вот Италия из ЕС выйдет, а вместо неё мабуть, и неньку возьмуть... )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ирис Ирис
Ирис Ирис
Так это Россия, по словам автора, заставила Великобританию выйти из ЕС? Ты, дружок, совсем запи...делся.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Підпузько Микола
Підпузько Микола
Ирис Ирис, кремлівська фекалістка ти справляєшся, як паРашки викиди в Італії. Методи ті ж.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Ирис Ирис, он просто xoxoл, они без вpaнья просто не умеют.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Забавно последнее время плющит порохоботов. Но у меня другой вопрос возник. Где, этот уважаемый блогер, взял списки лиц, вылетевших в Италию?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги